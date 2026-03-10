Matchs
Giannis Antetokounmpo quittera-t-il les Bucks ? « C’est du 50/50 » répond Bobby Portis

Publié le 10/03/2026 à 17:52

Alors que les Bucks semblent partis pour ne même pas disputer le play-in cette saison, Bobby Portis avoue que l’incertitude règne autour de Giannis Antetokounmpo.

Bobby Portis et Giannis AntetokounmpoInvité de l’émission Run It Back sur FanDuel TV, Bobby Portis s’est montré particulièrement franc lorsqu’il a été interrogé sur l’avenir de Giannis Antetokounmpo à Milwaukee.

À la question de savoir, sur une échelle de 1 à 10, quelle était selon lui la probabilité de voir le Grec rester aux Bucks la saison prochaine, l’intérieur n’a pas cherché à embellir la situation : « Je suis à 5. En plein milieu. Franchement, c’est du 50/50. C’est totalement incertain. »

Un aveu fort, qui traduit les doutes autour du projet sportif de Milwaukee. Bobby Portis a rappelé que, depuis son arrivée en 2020, l’objectif de la franchise n’a jamais été de simplement accrocher les playoffs, encore moins le play-in, mais bien de viser le titre. Or, aujourd’hui, il reconnaît ne pas savoir quelle direction prendra l’équipe.

« Je ne sais pas quelle sera la perspective pour l’an prochain. Je ne sais pas ce que Jon Horst (le General Manager de l’équipe) et son staff vont mettre en place pour améliorer l’effectif, nous rendre meilleurs et nous permettre de nous battre pour le titre. Je ne sais pas » confirme-t-il.

Bobby Portis a aussi souligné que les interrogations autour de l’avenir de Giannis Antetokounmpo reviennent chaque saison depuis le sacre de 2021, dès lors que les Bucks échouent dans leur quête d’un nouveau titre. Et selon lui, ce feuilleton ne fait que commencer : les rumeurs devraient encore enfler jusqu’à l’approche de la Draft…

