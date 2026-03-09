De retour en forme, Jalen Green doit désormais trouver son rythme

Jalen Green avait connu une reprise assez compliquée après le All-Star Break, mais, depuis deux matchs, l’arrière de Phoenix a retrouvé un peu d’adresse. D’abord, il y a eu cette rencontre face aux Pelicans, au cours de laquelle l’ancien joueur des Rockets a inscrit 25 points à un correct 8/17 au tir.

« Je veux toujours marquer, mais les difficultés surviennent quand on essaie et que ça ne rentre pas », expliquait Jalen Green après le match contre New Orleans. « À chaque fois que je suis sur le terrain, j’essaie de trouver mes tirs. Ce que j’essaie aussi de voir, c’est comment je peux m’intégrer au rythme de l’attaque. »

Ce dimanche, lors de la victoire face aux Hornets, c’est justement Jalen Green qui a donné le ton en première période. L’ancien de Houston comptait déjà 20 points au moment de rejoindre les vestiaires, à 7/11 au tir et 4/7 à 3-points, une adresse rare cette saison pour le coéquipier de Devin Booker. Le problème, c’est que lors de cette première mi-temps, l’arrière a également été touché au coude. Et s’il était bien de retour sur le parquet après la pause, il s’est montré moins adroit et a finalement terminé la rencontre avec 24 points à 8/19 au tir en 30 minutes.

« Ça fait du bien. Je savais que ça allait finir par rentrer. Maintenant, je dois continuer sur cette lancée et garder cette bonne énergie lors du prochain road trip », a confié Jalen Green. Interrogé sur sa forme physique, l’arrière a assuré ne s’être jamais senti aussi bien depuis le début de la saison. « Je l’ai senti dès mon arrivée à l’entraînement ce matin, avant la rencontre face à Charlotte : j’avais pleinement confiance en mes ischio-jambiers. »

Jalen Green connaît une première saison compliquée avec Phoenix, marquée par de nombreux passages à l’infirmerie et une réussite au tir en dents de scie. Mais il peut compter sur le soutien de son coach, Jordan Ott.

Soutenu par le vestiaire

« Il a manqué plusieurs mois de compétition, et pas simplement quelques semaines », rappelle l’entraîneur de Phoenix. « Il a dû assimiler beaucoup de choses en cours de saison, dans une nouvelle équipe, avec de nouveaux coéquipiers. Personne n’est plus dur avec lui-même que Jalen. Maintenant, nous devons l’aider à trouver ses tirs et à reprendre du rythme. C’est ce que nous essayons d’apporter à chacun des gars du vestiaire. »

De son côté, Devin Booker a lui aussi conseillé son coéquipier. Si Jalen Green a été touché aux ischio-jambiers, la star de Phoenix avait, elle, souffert d’une blessure à l’aine lors de la saison 2022/23. Une blessure musculaire qui avait éloigné le multiple All-Star des parquets pendant près de deux mois.

« Après la rencontre, je lui ai dit qu’il devait continuer à enchaîner les matchs », souligne Devin Booker. « Je suis passé par là et, lorsque vous revenez d’une telle blessure, il est difficile de retrouver confiance, même si vous êtes apte à jouer. Surtout pour un joueur comme lui, qui s’appuie beaucoup sur ses qualités athlétiques et sa vitesse. Plus il joue, plus il se sent bien, et nous avons pu avoir un aperçu de ce dont il est capable. »

Car les Suns, 7e de l’Ouest, ont remporté quatre de leurs cinq dernières rencontres. Avec un bilan de 37 victoires pour 27 défaites, les hommes de Jordan Ott ont déjà gagné plus de matchs que lors de la campagne 2024/25.

Jalen Green Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 HOU 67 31:55 42.6 34.3 79.7 0.5 2.9 3.4 2.6 1.5 0.7 2.0 0.3 17.3 2022-23 HOU 76 34:14 41.6 33.8 78.6 0.6 3.2 3.7 3.7 1.7 0.8 2.6 0.2 22.1 2023-24 HOU 82 31:43 42.3 33.2 80.4 0.5 4.7 5.2 3.5 1.4 0.8 2.3 0.3 19.6 2024-25 HOU 82 32:53 42.3 35.4 81.3 0.5 4.0 4.6 3.4 1.5 0.9 2.5 0.3 21.0 2025-26 PHO 16 22:49 36.9 28.1 75.0 0.4 2.8 3.2 2.2 1.1 1.2 2.1 0.1 14.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.