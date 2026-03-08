Damon Stoudamire prend la porte à Georgia Tech

Georgia Tech a décidé de virer son coach, Damon Stoudamire, au lendemain de la défaite face à Clemson (79-76), qui a scellé la fin de saison des Yellow Jackets sur une 12e défaite de rang.

Le directeur sportif Ryan Alpert a officialisé la décision après une campagne bouclée sur un bilan de 11 victoires pour 20 défaites, dont un terrible 2-16 dans la conférence ACC. Dernier de la conférence, Georgia Tech n’a même pas réussi à se qualifier pour le tournoi ACC, symbole d’une fin de saison totalement ratée…

Arrivé en mars 2023, trois jours seulement après le licenciement de Josh Pastner, Damon Stoudamire n’aura donc jamais trouvé la bonne formule. En trois saisons, l’ancien Rookie de l’année en NBA finit avec un bilan global de 42 victoires pour 55 défaites, dont 19 victoires et 39 défaites contre les équipes de la même conférence.

Un retour auprès d’Ime Udoka en NBA ?

« Au nom de Georgia Tech, je veux remercier Damon pour son engagement envers notre programme de basket masculin et surtout nos étudiants-athlètes », a déclaré Ryan Alpert. « Il est très respecté au sein de la communauté de Georgia Tech et a été un solide représentant de l’université. Nous lui souhaitons le meilleur. »

Le dirigeant a également insisté sur l’ambition du programme, affirmant que Georgia Tech allait investir pour pouvoir à nouveau jouer les premiers rôles en NCAA, même si l’ancienne fac de Chris Bosh, Stephon Marbury et Kenny Anderson n’a disputé la « March Madness » qu’une seule fois depuis 2010.

Avant de rejoindre Georgia Tech, Damon Stoudamire avait entraîné cinq saisons à Pacific (71-77), entre 2016 et 2021, sans apparition à la « March Madness ». Il avait ensuite intégré le staff des Celtics d’Ime Udoka en 2021.