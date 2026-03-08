Matchs
Pronostics NBA | Misez sur Jaylen Brown face aux Cavaliers

Paris sportifs – Pariez sur la NBA avec Basket USA et Betclic. Ce dimanche, les Celtics rendent visite aux Cavaliers.

L’occasion pour les Celtics de confirmer leur belle deuxième place de la conférence Est. Et pour Jaylen Brown de solidifier sa place dans la course pour le MVP de la saison ?

– Anthony Edwards réussit une performance (Points + rebonds + passes) de 34.5 ou +. Cote : 1.60

– Jaylen réussit plus de 11.5 (Passes + rebonds) en cumulé. Cote : 1.90

