Giannis Antetokounmpo se contente d’une « victoire moche »

Les Bucks (27v-35d) ont plus de chance de sélectionner un joueur dans le Top 4 de la prochaine Draft que d’aller en « play-in ». C’est ce que disent les probabilités actuelles, mais il reste 20 matches à Giannis Antetokounmpo et ses coéquipiers pour inverser la tendance et rattraper les Hornets (32v-32d), qui les précèdent. Ce sera très compliqué, d’autant que même le Jazz, en mode « tanking », leur a posé des problèmes cette nuit…

« On doit continuer à faire circuler le ballon, à construire de bonnes habitudes et à se faire confiance », a réagi Giannis Antetokounmpo après la victoire face à Utah. « Certains soirs, ce seront des victoires moches, comme celle de ce soir. Mais ça n’a pas d’importance : c’est une victoire. Je rentre chez moi, je profite de mes enfants, et demain on rejoue. Je suis content. Mais on doit continuer à essayer de faire les choses correctement. Et plus on fait les choses correctement, plus les Dieux du basket vous récompensent. C’est comme ça que j’ai toujours fonctionné dans ma carrière. »

De la taille et de la création

En back-to-back, les Bucks reçoivent dimanche le Magic, et ils ne partiront pas favoris. Mais comme l’explique le « Greek Freak », il y a quelques données positives à retirer de ce succès face au Jazz, et notamment les 33 passes décisives sur 41 paniers. Mais aussi ce changement de cinq avec Kyle Kuzma qui remplace le shooteur AJ Green pour apporter de la taille et de la polyvalence. C’était le 23e cinq de départ différent utilisé par Doc Rivers cette saison !

« La taille, la taille, on a besoin de taille », insiste Giannis Antetokounmpo. « On peut switcher et chacun est fier de garder son joueur devant lui. Parfois, c’est simple : la taille fait la différence. »

Qui dit « taille » dit « rebond », et moins de pression pour Giannis Antetokounmpo qui peut se concentrer sur d’autres éléments du jeu. Notamment sur la création.

« Ça me permet d’avoir un peu plus le ballon et d’organiser le jeu », confirme Giannis Antetokounmpo. « Les joueurs bougent, coupent vers le panier. Ous (Dieng) peut créer, Kuz aussi. Ryan l’a montré toute l’année. Myles est toujours bien placé pour écarter le jeu. Notre attaque est plus simple et les rôles sont plus clairs. »