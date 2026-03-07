Matchs
Paris sportifs – Pariez sur la NBA avec Basket USA et Betclic. Ce samedi, les Wolves vont essayer d’enchaîner une sixième victoire de suite face au Magic.

C’est à suivre à partir de 21h00 et avec un Anthony Edwards particulièrement en forme ces derniers temps…

– Anthony Edwards réussit plus de 3.5 tirs à 3-points. Cote : 1.89

– Anthony Edwards réussit une performance (Points + rebonds + passes) de 39.5 ou +. Cote : 2.00

