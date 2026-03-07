Pour Adam Silver, cette saison réunit tous les ingrédients pour le « tanking »

Alors que David Stern tenait la NBA d’une main de fer, Adam Silver a une approche plus « démocratique » de l’exercice de « commissionner ». En tout cas, il veut davantage convaincre qu’imposer.

Mais il a tout de même tapé du poing sur la table lors de la dernière réunion avec les GM au sujet du « tanking ». Ces derniers n’étaient ainsi pas habitués à le voir aussi agacé et, lors de la Sloan Conference, Adam Silver a promis des « changements substantiels » à la Draft l’an prochain… sans toutefois imaginer tout révolutionner.

De toute façon, il faut la validation d’une majorité des franchises pour changer le système, et séparer totalement la Draft des bilans des équipes ne semble donc pas vraiment envisageable.

« Lorsque vous avez des limites arbitraires pour les protections (des choix de Draft échangés), cela crée d’énormes incitations à être par exemple le sixième pire bilan plutôt que le cinquième », a-t-il déclaré. « Il y a donc beaucoup de choses que nous examinons actuellement. Nous devons nous pencher sur la question. Pour conclure, je dirais simplement que je pense, et c’est là que réside la tension, qu’il existe des reconstructions légitimes, avec des équipes jeunes qui essaient sincèrement de gagner des matchs. Elles sont là pour gagner, soir après soir. Il existe également des situations avec certaines équipes mais, auparavant, c’était plutôt en fin de saison… où elles veulent voir les jeunes joueurs évoluer dans des conditions de match, alors que les victoires ne sont pas aussi importantes. Je ne considère pas cela comme le genre de « tanking » que nous connaissons actuellement. »

La NBA veut ainsi surtout éviter des stratégies au long cours, avec des équipes qui cherchent à perdre le plus de matchs possibles dès la première partie de la saison. Comme ce fut encore le cas à Utah.

« Cette saison, c’est un peu la tempête parfaite, avec une Draft perçue comme très riche », admet toutefois Adam Silver. « Encore une fois, je dis « perçue » parce que les prédictions des scouts sont fausses. Mais on a le sentiment qu’il y a quatre joueurs en particulier, peut-être cinq, qui peuvent vraiment changer la donne pour une franchise. Ajoutez à cela que les prévisions pour les deux prochaines années ne seront pas aussi bonnes en matière de talent, et vous créez une énorme incitation pour les équipes à saborder leur saison. J’ajouterais à cela, et cela vaut également en dehors du basket, que certains comportements soient considérés comme moins honteux. »