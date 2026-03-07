Tyler Herro en « mode playoffs » face aux Hornets

Tyler Herro a pris feu au meilleur moment pour permettre au Heat de s’imposer à Charlotte et de mettre fin à la série de six victoires des Hornets. Déjà en vue ces derniers jours, l’arrière de Miami a signé un match XXL avec 35 points, 9 rebonds et 9 passes, tout en faisant très mal derrière l’arc avec un impressionnant 8/10 à 3-points !

Dans une rencontre disputée, qui « ressemblait à un match de playoffs » selon l’intéressé, Tyler Herro a ainsi puni Charlotte dès que la défense lui a laissé un peu d’espace. Et quand son tir extérieur est à ce niveau, toute l’attaque de Miami devient extrêmement difficile à contenir : il peut sanctionner de loin, attaquer le cercle ou créer pour les autres. Bref, il a fait étalage de toute sa panoplie dans un match décisif dans la course aux playoffs/play-in, qui permet à Miami (35-29) de remonter à la 7e place de l’Est, et de repousser les Hornets (32-32) à la 10e.

« Il a été sensationnel ce soir », a déclaré Erik Spoelstra. « Tyler, on voit qu’il gagne en rythme à chaque match. Ce soir, les tirs à 3-points ont commencé à rentrer pour lui. Cela ouvre beaucoup de possibilités pour son jeu. Il peut attaquer ballon en main. Et ses neuf rebonds étaient nécessaires, car ils sont présents au rebond. »

Miami a ainsi tenu le choc sous le cercle (44 prises contre 48 pour les Hornets) alors que Tyler Herro a notamment brillé dans le money-time, avec des paniers qui ont assommé ses adversaires.

Déjà très en jambes ces dernières semaines, le All-Star confirme ainsi sa montée en puissance. Et pour Miami, qui enchaîne les victoires dans une période importante de la saison, c’est forcément une excellente nouvelle.

Tyler Herro Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MIA 55 27:25 42.8 38.9 87.0 0.3 3.8 4.1 2.2 1.4 0.6 1.6 0.2 13.5 2020-21 MIA 54 30:17 43.9 36.0 80.3 0.5 4.5 5.0 3.4 1.3 0.6 1.9 0.3 15.1 2021-22 MIA 66 32:35 44.7 39.9 86.8 0.5 4.5 5.0 4.0 1.4 0.7 2.6 0.1 20.7 2022-23 MIA 67 34:53 43.9 37.8 93.4 0.4 5.0 5.4 4.2 1.5 0.8 2.4 0.2 20.1 2023-24 MIA 42 33:30 44.1 39.6 85.6 0.5 4.8 5.3 4.5 1.5 0.7 2.2 0.1 20.8 2024-25 MIA 77 35:23 47.2 37.5 87.8 0.5 4.7 5.2 5.5 1.1 0.9 2.6 0.2 23.9 2025-26 MIA 18 30:17 49.7 35.8 92.1 0.5 3.7 4.2 3.4 1.8 0.8 2.1 0.4 21.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.