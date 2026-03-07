Tyler Herro en « mode playoffs » face aux Hornets

Tyler Herro a pris feu au meilleur moment pour permettre au Heat de s’imposer à Charlotte et de mettre fin à la série de six victoires des Hornets. Déjà en vue ces derniers jours, l’arrière de Miami a signé un match XXL avec 35 points, 9 rebonds et 9 passes, tout en faisant très mal derrière l’arc avec un impressionnant 8/10 à 3-points !
Dans une rencontre disputée, qui « ressemblait à un match de playoffs » selon l’intéressé, Tyler Herro a ainsi puni Charlotte dès que la défense lui a laissé un peu d’espace. Et quand son tir extérieur est à ce niveau, toute l’attaque de Miami devient extrêmement difficile à contenir : il peut sanctionner de loin, attaquer le cercle ou créer pour les autres. Bref, il a fait étalage de toute sa panoplie dans un match décisif dans la course aux playoffs/play-in, qui permet à Miami (35-29) de remonter à la 7e place de l’Est, et de repousser les Hornets (32-32) à la 10e.
« Il a été sensationnel ce soir », a déclaré Erik Spoelstra. « Tyler, on voit qu’il gagne en rythme à chaque match. Ce soir, les tirs à 3-points ont commencé à rentrer pour lui. Cela ouvre beaucoup de possibilités pour son jeu. Il peut attaquer ballon en main. Et ses neuf rebonds étaient nécessaires, car ils sont présents au rebond. »
Miami a ainsi tenu le choc sous le cercle (44 prises contre 48 pour les Hornets) alors que Tyler Herro a notamment brillé dans le money-time, avec des paniers qui ont assommé ses adversaires.
Déjà très en jambes ces dernières semaines, le All-Star confirme ainsi sa montée en puissance. Et pour Miami, qui enchaîne les victoires dans une période importante de la saison, c’est forcément une excellente nouvelle.
|Tyler Herro
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2019-20
|MIA
|55
|27:25
|42.8
|38.9
|87.0
|0.3
|3.8
|4.1
|2.2
|1.4
|0.6
|1.6
|0.2
|13.5
|2020-21
|MIA
|54
|30:17
|43.9
|36.0
|80.3
|0.5
|4.5
|5.0
|3.4
|1.3
|0.6
|1.9
|0.3
|15.1
|2021-22
|MIA
|66
|32:35
|44.7
|39.9
|86.8
|0.5
|4.5
|5.0
|4.0
|1.4
|0.7
|2.6
|0.1
|20.7
|2022-23
|MIA
|67
|34:53
|43.9
|37.8
|93.4
|0.4
|5.0
|5.4
|4.2
|1.5
|0.8
|2.4
|0.2
|20.1
|2023-24
|MIA
|42
|33:30
|44.1
|39.6
|85.6
|0.5
|4.8
|5.3
|4.5
|1.5
|0.7
|2.2
|0.1
|20.8
|2024-25
|MIA
|77
|35:23
|47.2
|37.5
|87.8
|0.5
|4.7
|5.2
|5.5
|1.1
|0.9
|2.6
|0.2
|23.9
|2025-26
|MIA
|18
|30:17
|49.7
|35.8
|92.1
|0.5
|3.7
|4.2
|3.4
|1.8
|0.8
|2.1
|0.4
|21.3
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.