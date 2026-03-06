Matchs
Programme du soir | Jayson Tatum de retour !

Les Celtics ont confirmé que Jayson Tatum allait jouer ce soir, lors du duel entre Boston et Dallas. À suivre à partir de 01h00 !

Dans les autres matchs de la nuit, les Hornets peuvent se rapprocher de la 8e place de l’Est en battant le Heat (01h00) alors que les Rockets reçoivent les Blazers (02h00) et que les Knicks sont à Denver (03h00).

Quant aux Spurs de Victor Wembanyama, ils défient de leur côté les Clippers à partir de 03h30 (beIN Sports 1).

Programme complet

01h00 | Boston – Dallas
01h00 | Charlotte – Miami
02h00 | Houston – Portland
03h00 | Denver – New York
03h00 | Phoenix – New Orleans
03h30 | San Antonio – LA Clippers (beIN Sports 1)
04h30 | LA Lakers – Indiana

