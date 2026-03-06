Programme du soir | Jayson Tatum de retour !

Dans les autres matchs de la nuit, les Hornets peuvent se rapprocher de la 8e place de l’Est en battant le Heat (01h00) alors que les Rockets reçoivent les Blazers (02h00) et que les Knicks sont à Denver (03h00).

Quant aux Spurs de Victor Wembanyama, ils défient de leur côté les Clippers à partir de 03h30 (beIN Sports 1).

Programme complet

01h00 | Boston – Dallas

01h00 | Charlotte – Miami

02h00 | Houston – Portland

03h00 | Denver – New York

03h00 | Phoenix – New Orleans

03h30 | San Antonio – LA Clippers (beIN Sports 1)

04h30 | LA Lakers – Indiana