Et après la défaite face aux Nuggets, Los Angeles n’a pas le droit à l’erreur face aux Pacers, qui restent sur sept défaites de suite. L’occasion aussi pour Luka Doncic de se faire plaisir ?

– Luka Doncic réussit une performance (Points + rebonds + passes) de 49.5 ou +. Cote : 1.55

– Luka Doncic cumule (Points + passes) 42.5 ou +. Cote : 1.79

JUSQU’À 100 EUROS DE PARIS GRATUITS À LA PREMIÈRE INSCRIPTION

Betclic vous rembourse en Paris Gratuits* votre 1er pari jusqu’à 100 euros s’il est perdant !

*En jouant en Pari Gratuit, seul le gain NET est crédité sur votre compte (cliquez pour + d’infos).

BETCLIC TV, C’EST QUOI ?

Betclic TV permet de parier toutes les nuits en direct en regardant les matchs en Streaming ! Un compte Betclic suffit pour en profiter, et c’est valable pour la NBA, mais aussi La Liga, la Serie A ou encore la NHL.

Sur smartphone et tablette, l’image est plein écran, et c’est gratuit.