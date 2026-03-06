Matchs
NBA
Matchs
NBA

Pronostics NBA | Misez sur Luka Doncic face aux Pacers

Publié le 6/03/2026 à 19:45 Twitter Facebook

Paris sportifs – Pariez sur la NBA avec Basket USA et Betclic. Ce vendredi, les Lakers vont tenter de se relancer face aux Pacers.

Luka DoncicEt après la défaite face aux Nuggets, Los Angeles n’a pas le droit à l’erreur face aux Pacers, qui restent sur sept défaites de suite. L’occasion aussi pour Luka Doncic de se faire plaisir ?

– Luka Doncic réussit une performance (Points + rebonds + passes) de 49.5 ou +. Cote : 1.55

– Luka Doncic cumule (Points + passes) 42.5 ou +. Cote : 1.79

JUSQU’À 100 EUROS DE PARIS GRATUITS À LA PREMIÈRE INSCRIPTION

Betclic vous rembourse en Paris Gratuits* votre 1er pari jusqu’à 100 euros s’il est perdant !

*En jouant en Pari Gratuit, seul le gain NET est crédité sur votre compte (cliquez pour + d’infos).

BETCLIC TV, C’EST QUOI ?

Betclic TV permet de parier toutes les nuits en direct en regardant les matchs en Streaming ! Un compte Betclic suffit pour en profiter, et c’est valable pour la NBA, mais aussi La Liga, la Serie A ou encore la NHL.

Sur smartphone et tablette, l’image est plein écran, et c’est gratuit.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Money Time
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Indiana Pacers en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes