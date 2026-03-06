Un Ace Bailey bouillant face aux Wizards

Il ne sera pas dans la course au trophée de Rookie de l’année, qui va se jouer entre Cooper Flagg et Kon Knueppel. Mais Ace Bailey est bien l’un des débutants les plus réguliers de cette saison. Et cette nuit à Washington, il a tenu à braquer les projecteurs sur lui.

Après 12 minutes de jeu, fort de sa grosse adresse à 3-points, l’ailier en était déjà à 11 points. À la pause, il en comptait 10 de plus. Ace Bailey s’arrêtera finalement à 32 unités (12/19 dont 7/11 à 3-points), son record de carrière.

« C’était le meilleur match d’Ace en attaque depuis ses débuts pros, et cela s’explique en grande partie par la ligne à 3-points. [Il] a fait beaucoup de bonnes lectures de jeu, surtout en sortie de ‘handoff’ sur le côté opposé pour trouver des tirs à 3-points et les rentrer ce soir. J’étais vraiment content pour lui », salue Will Hardy.

Une performance d’autant plus notable qu’en amont de cette rencontre, le rookie affichait un très modeste 33.3% de réussite derrière la ligne à 7m25. À Washington, il n’a souffert d’aucune difficulté pour sanctionner de loin.

« Je remercie mes coéquipiers de m’avoir donné le ballon dans les positions où ils savent que je peux marquer », réagit l’intéressé, avant de lister ce qu’il doit faire. « Prendre mon temps, faire les bonnes lectures, ne pas précipiter mes tirs, être solide sur mes appuis. Et aussi faire confiance à mes coéquipiers quand ils pénètrent. »

À 19 ans et 204 jours, Ace Bailey, qui tourne à 12.4 points de moyenne sur la saison, est par ailleurs devenu le plus jeune joueur de l’histoire du Jazz à marquer plus de 30 points.

Ace Bailey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 UTA 56 26:51 44.4 34.6 74.2 1.6 2.4 4.0 1.7 2.6 0.8 1.3 0.5 12.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.