Retour gâché pour Cooper Flagg

Touché au pied gauche depuis presque un mois puisque son dernier match datait du 10 février, Cooper Flagg a enfin retrouvé les parquets face au Magic. Après huit matchs manqués donc. « C’est évident que ne pas jouer, c’est la chose la plus dure », reconnaît le rookie des Mavericks.

Pour son retour, l’ailier a signé une partie à 18 points (7/22 au shoot), 6 passes, 5 rebonds et 4 contres en 26 minutes. Mais surtout, à 37 secondes de la fin et après un contre important, avec un panier plus la faute, il a donné quatre points d’avance aux siens. Un écart qui peut sembler suffisant pour l’emporter.

Mais un panier primé de Jalen Suggs, puis un dunk de Wendell Carter Jr. vont permettre à Orlando de renverser les Texans et de s’imposer. Encore une fois, les Mavericks vivent une fin de match tendue et s’inclinent… « On a vécu beaucoup de situations semblables cette saison et on n’en a pas gagné beaucoup. Mais c’est un apprentissage, on doit apprendre à être meilleur », indique Cooper Flagg.

La barre des 1 000 points atteinte

Le rookie n’était pas loin d’être le héros de la soirée, mais c’est manqué. Néanmoins, après « plus de trois semaines d’absence, il avait l’air bien des deux côtés du terrain », analyse Jason Kidd. « Il a fait de grosses actions à la fin. Il avait plus de jambes en seconde période, semblait bien à la fin. »

Il en a profité pour dépasser les 1 000 points en carrière, dès le premier quart-temps, devenant ainsi le deuxième plus jeune joueur de l’histoire, à 19 ans et 74 jours, à réussir cela. Cooper Flagg est ainsi 33 jours plus vieux que LeBron James, mais moins âgé que Kobe Bryant, qui avait 19 ans et 127 jours. Cela n’effacera pas la défaite mais, au moins, Dallas a pu retrouver son joyau pour les dernières semaines de compétition.

« Il aide énormément. Il sera une superstar dans la ligue et c’est un plaisir de l’avoir comme coéquipier. Je pourrai dire aux futures générations que j’ai joué avec lui quand il était rookie », glisse Klay Thompson. « Il a de l’énergie et demeure très bon dans ce qu’il sait faire. Il peut diriger l’attaque, marquer en allant à droite, à gauche. Il commençait à bien shooter à 3-pts avant sa blessure. C’est plaisant de le voir revenir », ajoute son coach.

Cooper Flagg Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 DAL 49 34:04 48.2 30.2 80.4 1.1 5.4 6.6 4.1 2.1 1.2 2.2 0.8 20.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.