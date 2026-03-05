Programme du soir | Déjà l’heure de la revanche entre les Spurs et les Pistons

Parmi les autres duels intéressants de la nuit, il y a celui entre les Rockets et les Warriors (01h30, Prime Video) mais également celui entre les Wolves et les Raptors (02h00).
À suivre aussi la rencontre entre les Nuggets et les Lakers, importante à l’Ouest, à partir de 04h00 (Prime Video).
Programme complet
01h00 | Orlando – Dallas
01h00 | Washington – Utah
01h30 | Miami – Brooklyn
01h30 | Houston – Golden State (Prime Video)
02h00 | Minnesota – Toronto
02h00 | San Antonio – Detroit
03h00 | Phoenix – Chicago
04h00 | Denver – LA Lakers (Prime Video)
04h00 | Sacramento – New Orleans