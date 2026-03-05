Programme du soir | Déjà l’heure de la revanche entre les Spurs et les Pistons

Parmi les autres duels intéressants de la nuit, il y a celui entre les Rockets et les Warriors (01h30, Prime Video) mais également celui entre les Wolves et les Raptors (02h00).

À suivre aussi la rencontre entre les Nuggets et les Lakers, importante à l’Ouest, à partir de 04h00 (Prime Video).

Programme complet

01h00 | Orlando – Dallas

01h00 | Washington – Utah

01h30 | Miami – Brooklyn

01h30 | Houston – Golden State (Prime Video)

02h00 | Minnesota – Toronto

02h00 | San Antonio – Detroit

03h00 | Phoenix – Chicago

04h00 | Denver – LA Lakers (Prime Video)

04h00 | Sacramento – New Orleans