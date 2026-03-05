Deandre Jordan couve ses jeunes Pelicans

Avec Derik Queen et Yves Messi, les Pelicans possèdent deux pivots d’avenir et que beaucoup leur envient, et pourtant, depuis plusieurs matches, James Borrego a décidé de titulariser Deandre Jordan. Les Pelicans sont plutôt bons ces dernières semaines, bien loin du « tanking » d’autres formations (il faut dire que leur choix de Draft ira aux Hawks…), et leur coach s’est expliqué sur ce choix.

« Il a énormément fait progresser notre programme », estime James Borrego. « C’est son leadership. C’est un adulte dans le vestiaire. Il a gagné au plus haut niveau. Il a des standards élevés. Avant les matchs, il fait son travail. Ensuite, il y a le leadership. Il a pris les vétérans sous son aile. Il a aussi pris les jeunes sous son aile. Il a eu un impact énorme dans notre vestiaire. Et je ne peux même pas vraiment mettre des mots là-dessus. »

Signé par les Pelicans au début de la saison régulière, l’ancien intérieur des Clippers et des Nuggets n’avait disputé que deux matchs lors de sa première semaine dans l’effectif en octobre. Mais depuis la coupure du All-Star Game, il en est à cinq titularisations sur les six derniers matchs de New Orleans.

Communiquer et transmettre

« Avec l’âge, j’ai accepté ce rôle de leader de vestiaire et de mentor », réagit Deandre Jordan. « Quand mon numéro est appelé, je suis prêt à jouer et à contribuer de toutes les manières possibles. Et les jours où je ne joue pas, j’encourage mes coéquipiers. Je les critique quand c’est nécessaire. Je leur parle de ce que je vois sur le terrain. Je leur transmets mon expérience. »

Au-delà de cette expérience, il y a aussi le « mentoring » indispensable en NBA. « C’est quelqu’un qui communique de façon exceptionnelle. C’est quelque chose que nous essayons de développer davantage chez nos jeunes joueurs : la capacité à communiquer, surtout pour les intérieurs » poursuit James Borrego. « C’est essentiel. Pour avoir une défense solide ou ressembler à une grande défense, il faut parler, surtout depuis le poste de pivot. Et il le fait aussi bien que n’importe qui. »

Pour « DJ », cette fin de saison doit servir pour la prochaine saison. L’exemple des Hornets ou des Raptors montre que le travail entamé avec les jeunes en mars et en avril peut porter ses fruits à la rentrée prochaine.

« Nous ne voulons pas accepter de perdre neuf ou dix matchs d’affilée » conclut-il. « Mais nous avons beaucoup de jeunes joueurs qui ont eu très tôt un gros temps de jeu. L’idée est donc de leur donner de l’expérience avec la NBA, sur la vitesse du jeu, les systèmes et les couvertures défensives. Ainsi, l’an prochain, quand nous serons en bonne santé et que ces gars auront une saison rookie complète derrière eux, nous serons meilleurs. »