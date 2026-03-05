Entre JJ Redick et Luka Doncic, une embrouille virale mais pas « anormale »

La vidéo a beaucoup tourné sur les comptes dédiés aux Lakers. Luka Doncic sort lors du match face aux Warriors et regagne le banc sans répondre à JJ Redick. Le coach le suit le long de la ligne de touche, puis quelques mots fusent entre les deux hommes. On ne sait pas ce qui se dit mais Luka Doncic se relève et Jarred Vanderbilt vient faire écran entre son coach et son coéquipier. De quoi alimenter la machine à fantasmes…

« Je ne sais pas pourquoi c’est devenu viral. Pour moi, c’était très normal » assure le coach. « Pour être honnête, je n’y ai pas prêté beaucoup d’attention à ce moment-là. Je pense que Luka non plus. Lui et moi avons une excellente relation. J’apprécie vraiment notre relation. Et ce genre de choses arrive. Pas à chaque match, mais très souvent. Et parfois, il faut en discuter avec un joueur, ou en tant que coéquipier. Parfois, cela se passe entre joueurs. »

Pour JJ Redick, ces gestes d’humeur ne veulent rien dire. « C’est une compétition. Et il y a ici deux gars qui, dans ce cas précis, essaient de gagner un match de basket et d’être sur la même longueur d’onde » répète-t-il.

Du côté des Lakers, on explique qu’il n’y a rien d’anormal à voir une star s’agacer après une série de trois défaites, comme c’était le cas de Los Angeles lors de ce match face à Golden State.

« Ça me semble tout à fait normal, et c’est probablement l’une des raisons pour lesquelles j’ai voulu entraîner les Lakers », en rigole JJ Redick. « J’en parlais justement avec Luka. En fait, ça nous faisait rire. Je lui ai dit : ‘Je n’ai ressenti aucune tension’. Il m’a répondu que ça ne l’avait pas perturbé non plus. » Circulez, y a rien à voir.

Luka Dončić Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32:12 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.3 21.2 2019-20 DAL 61 33:33 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 DAL 66 34:16 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.5 27.7 2021-22 DAL 65 35:24 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 DAL 66 36:14 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4 2023-24 DAL 70 37:29 48.7 38.2 78.6 0.8 8.4 9.2 9.8 2.1 1.4 4.0 0.5 33.9 2024-25 DAL 22 35:41 46.4 35.4 76.7 0.7 7.6 8.3 7.8 2.6 2.0 3.4 0.4 28.1 2024-25 LAL 28 35:09 43.8 37.9 79.1 0.9 7.2 8.1 7.5 2.4 1.6 3.7 0.4 28.2 2025-26 LAL 49 35:26 47.3 35.9 77.3 0.7 7.0 7.7 8.6 2.4 1.4 4.0 0.5 32.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.