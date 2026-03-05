Matchs
Kyshawn George à l’arrêt pendant trois semaines

Blessé au niveau du coude, Kyshawn George rejoint à son tour l’infirmerie de Washington.

Déjà privés d’Anthony Davis, Alex Sarr, D’Angelo Russell ou Cam Whitmore, les Wizards apprennent maintenant la blessure de Kyshawn George, l’une de leurs valeurs sûres cette saison. Et qui, comme Bilal Coulibaly et Alex Sarr, n’a pas démarré un seul match sur le banc.

Celui-ci souffre, en effet, d’une déchirure partielle d’un ligament du coude gauche. Drafté en 24e choix en 2024, l’ailier s’est blessé lundi soir face à Houston et on ne le reverra pas avant trois semaines, minimum. Autrement dit, Washington devra composer sans lui jusqu’à la fin du mois de mars.

Certains diront que cela fait les affaires des Wizards, actuellement 13e à l’Est et en course pour un choix de Draft haut placé, car Kyshawn George est l’un de leurs meilleurs joueurs. Pour sa deuxième année dans la ligue, il cumule ainsi 14.8 points, 5.1 rebonds et 4.5 passes de moyenne (sur 29 minutes), à 38% à 3-points.

Kyshawn George Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2024-25 WAS 68 26:30 37.2 32.2 75.3 0.7 3.5 4.2 2.5 3.0 1.0 1.4 0.7 8.7
2025-26 WAS 43 30:08 44.1 37.7 79.7 1.0 4.5 5.4 4.8 3.8 1.1 2.8 0.9 15.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
Commentaires
