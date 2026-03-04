Matchs
Pronostics NBA | Misez sur Tyrese Maxey face au Jazz

Paris sportifs – Pariez sur la NBA avec Basket USA et Betclic. Ce mercredi, les Sixers doivent se reprendre face au Jazz.

Tyrese MaxeyAprès la fessée reçue face aux Spurs, les Sixers doivent absolument se reprendre à domicile face au Jazz. Et toujours sans Joel Embiid et Paul George, Tyrese Maxey devra briller pour Philadelphie…

– Tyrese Maxey marque plus de 32.5 points. Cote : 1.70

– Tyrese Maxey réussit une performance (Points + rebonds + passes) de 49.5 ou +. Cote : 2.85

