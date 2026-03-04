Pronostics NBA | Misez sur Tyrese Maxey face au Jazz

Après la fessée reçue face aux Spurs, les Sixers doivent absolument se reprendre à domicile face au Jazz. Et toujours sans Joel Embiid et Paul George, Tyrese Maxey devra briller pour Philadelphie…

– Tyrese Maxey marque plus de 32.5 points. Cote : 1.70

– Tyrese Maxey réussit une performance (Points + rebonds + passes) de 49.5 ou +. Cote : 2.85

JUSQU’À 100 EUROS DE PARIS GRATUITS À LA PREMIÈRE INSCRIPTION

Betclic vous rembourse en Paris Gratuits* votre 1er pari jusqu’à 100 euros s’il est perdant !

*En jouant en Pari Gratuit, seul le gain NET est crédité sur votre compte (cliquez pour + d’infos).

BETCLIC TV, C’EST QUOI ?

Betclic TV permet de parier toutes les nuits en direct en regardant les matchs en Streaming ! Un compte Betclic suffit pour en profiter, et c’est valable pour la NBA, mais aussi La Liga, la Serie A ou encore la NHL.

Sur smartphone et tablette, l’image est plein écran, et c’est gratuit.