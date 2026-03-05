Matchs
La KD 18 de Chet Holmgren débarque en France

Sneakers – Fan de la première heure de Kevin Durant et de sa longue ligne signature avec Nike, l’intérieur du Thunder va voir son coloris « Player Exlcusive » baptisé « Thunder & Reign » investir le marché français la semaine prochaine.

Chet Holmgren est-il le successeur de Kevin Durant à OKC ? Dix ans après l’échec de KD en finale NBA avec le Thunder face au Heat, l’intérieur longiligne a pris le relais, et le voilà déjà champion NBA dès sa deuxième saison.

Chet Holmgren a surtout été longtemps comparé à Kevin Durant, qu’il a étudié depuis tout petit, allant jusqu’à porter sa ligne signature, ce qu’il fait encore aujourd’hui avec OKC. Voilà qui méritait bien un coloris « Player Exclusive » de la KD18 baptisé « Thunder & Reign ».

Celui-ci se présente sous un ensemble principalement violet orné de finitions d’un motif qui pourrait ressembler à de la peau de lion. Le petit clin d’œil particulier à Chet Holmgren se situe au niveau de la languette de la chaussure droite où figure son logo personnel, celui de KD figurant sur la languette de la chaussure gauche.

La KD 18 « Thunder & Reign Chet Holmgren PE » sera disponible sur Basket4Ballers à partir du 13 mars prochain au prix de 160 euros.

