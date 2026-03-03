En attendant de jouer avec Trae Young, Bilal Coulibaly trouve du rythme

Bilal Coulibaly avait déjà brillé face aux Raptors avec 14 points (6/10 au tir dont 2/3 à 3-points), malgré la défaite des siens. Ce lundi, lors de la réception des Rockets, le Français a poursuivi sur sa lancée.

Après deux tentatives manquées dans la foulée, le vice-champion olympique ne s’est toutefois pas découragé : il a de nouveau sanctionné de loin dès son entrée en jeu dans le deuxième quart-temps. À la pause, Bilal Coulibaly comptait déjà quatre tirs primés, un record en carrière sur une seule mi-temps.

« Je vois à quel point il travaille, donc je lui fais entièrement confiance quand il prend un tir ouvert », assure son entraîneur, Brian Keefe. « Je lui dis toujours de les prendre parce qu’à l’entraînement, il tire plus que n’importe qui. Son travail commence à payer. »

Au retour des vestiaires, Bilal Coulibaly s’est fait plus discret, mais il a tout de même inscrit son cinquième 3-pts de la soirée pour égaler son record en carrière. Alors que Washington accuse une dizaine de points de retard à cinq minutes de la fin, il sonne la révolte avec un panier en contre-attaque, puis dévie une passe de Kevin Durant.

Impatient de jouer avec Trae Young

Malgré la défaite, Bilal Coulibaly termine avec 23 points (9/16 au tir, 5/7 à 3-points). Une performance qui confirme sa bonne forme : sur ses cinq derniers matches, il tourne à 14.4 points de moyenne, avec un solide 55% à 3-points.

« Je tire encore plus à l’entraînement », confie Bilal Coulibaly. « Je trouve du rythme et je continue d’avoir confiance en mon travail. Peu importe ce qui se passe, je suis le cours du jeu en attaque. J’essaie d’être agressif, d’attaquer le cercle et de rentrer mes tirs. Mes coéquipiers ont réussi à me trouver, donc c’était plus facile. »

Pour lui simplifier encore la vie, Bilal Coulibaly va pouvoir compter sur l’entrée en action de Trae Young. Sauf rebondissement (ou suspension…), le nouveau meneur de Washington devrait disputer ses premières minutes sous les couleurs des Wizards ce jeudi, à l’occasion de la réception du Jazz.

« On est très enthousiastes parce qu’on sait de quoi il est capable », explique ainsi Bilal Coulibaly à propos de l’apport de Trae Young. « Il va faciliter la vie de tout le monde. On a vraiment hâte qu’il commence à jouer. Je vais pouvoir couper davantage vers le cercle parce que je sais qu’il va me trouver. »

Bilal Coulibaly Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 WAS 63 27:13 43.5 34.6 70.2 0.9 3.2 4.1 1.7 2.2 0.9 1.4 0.8 8.4 2024-25 WAS 59 33:01 42.1 28.1 74.6 1.5 3.4 5.0 3.4 2.4 1.3 2.1 0.7 12.3 2025-26 WAS 33 26:47 39.4 26.1 76.4 0.9 3.5 4.4 2.5 2.7 1.4 1.5 0.9 9.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.