Victor Wembanyama, le tout premier actionnaire de Nanterre

C’est dans les colonnes du journal L’Équipe que Victor Wembanyama a annoncé la nouvelle. À 22 ans, voilà que le double All-Star entre au capital de Nanterre, son club formateur, où il a évolué entre 2014 et 2021, avant de partir à l’ASVEL, Boulogne-Levallois et San Antonio bien sûr.

« Je suis né en France, j’y ai grandi. J’ai envie d’avoir un impact sur le basket français, et à Nanterre, parce que c’est là que je me sens chez moi, tout simplement. Je veux grandir avec Nanterre, faire grandir le club » explique Wemby, dans une interview croisée avec Frédéric Donnadieu, son premier entraîneur chez Les Verts.

Le rapprochement entre Nanterre et Victor Wembanyama « s’est fait naturellement » il y a quelques mois, décrit l’intéressé. Pour lui, ce n’est surtout pas l’argent qui a motivé sa décision d’investir dans le club francilien, désormais coaché par Julian Mahé, qui pointe actuellement à une surprenante deuxième place de Betclic Élite.

Une première à Nanterre !

« Je serai actionnaire, évidemment. Mais la question n’est pas financière pour l’instant » a révélé le joueur des Spurs, dont l’engagement sera dans un premier temps minoritaire. « La réalité, c’est que ni la vie du club, ni la mienne ne vont changer du jour au lendemain avec cette implication. En revanche, ce n’est pas artificiel, même pas business. C’est avant tout affectif. Quelque chose qui a beaucoup de sens. »

Victor Wembanyama devient purement et simplement le premier actionnaire de l’histoire de Nanterre, le club n’ayant jusqu’alors jamais ouvert son capital. Et « Wemby » ne compte pas s’impliquer à moitié… avec la NBA Europe dans le viseur ?

« J’ai d’énormes projets à long terme, beaucoup d’ambitions. Mais ça se construit sur des années » a-t-il ainsi rappelé, fidèle à sa philosophie mêlant patience et vue à long terme. « Je préfère commencer par avoir une influence sur un club, sur une ville. Sans parler concrètement de NBA Europe, d’Euroleague, pour moi, les projets sont à Nanterre. […] J’ai envie que Nanterre soit au plus haut niveau. Mais ça passe par plein de petites étapes. »

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SA 71 29:40 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 SA 46 33:12 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3 2025-26 SA 46 29:09 50.1 34.1 81.7 2.0 9.2 11.2 2.9 2.7 1.0 2.6 2.9 23.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.