Le coup de pouce nécessaire de James Harden pour les Cavaliers

James Harden a évité le pire face aux Knicks, lorsqu’il s’est fracturé le pouce. L’os touché, situé au niveau de la phalange distale (celle qui porte l’ongle) ne s’est pas déplacé, ce qui devrait favoriser une guérison rapide. Cela explique aussi le retour express de « The Beard », à Brooklyn. Alors que Cleveland doit aussi faire avec l’absence de Donovan Mitchell (aine), sa présence a été plus que bénéfique pour la formation de Kenny Atkinson.

Malgré une première mi-temps un peu hésitante (cinq ballons perdus) et un petit bandage noir au pouce, James Harden a terminé avec le plus gros temps de jeu côté Cavaliers (36 minutes).

Il est aussi passé tout près du triple-double : 22 points, 9 rebonds, 8 passes décisives. Et surtout, Cleveland l’a emporté, de quoi relancer une dynamique positive après une série de trois défaites sur les quatre matchs précédents.

Un renfort précieux

« C’était plutôt bien. On a pu voir en première mi-temps qu’il n’était pas à 100%, clairement. Malgré tout, en deuxième mi-temps, il a eu un passage où on était en train de souffrir : il a pris ses responsabilités, en allant sur la ligne des lancers francs, en enchaînant quelques paniers à 3-points. C’était bien. Mais en première mi-temps, on le voyait clairement. En même temps, c’est un « gamer », donc il a serré les dents », a déclaré le coach des Cavs.

Kenny Atkinson ne s’attendait pas à des miracles, bien conscient de la situation. Mais entre le voir sur le banc à ses côtés ou sur le terrain (même sans être à 100%) le choix a été vite fait.

« Sa façon de porter le ballon, quelques turnovers qui ne lui ressemblaient pas… J’ai aussi noté qu’il a parfois délégué pour remonter le ballon, ce qu’il ne fait jamais. Il avait sans doute besoin de souffler un peu, de calmer le jeu. Ce n’est pas une situation évidente, surtout pour un joueur qui a autant le ballon en main que lui. On avait besoin de lui ce soir. Il a joué diminué, mais il a quand même très bien joué » a-t-il ajouté.

L’amour du basket pour masquer la douleur

Il faut dire que la présence de James Harden n’est pas uniquement le fruit d’une décision du staff : elle traduit aussi la volonté du joueur de revenir le plus tôt possible. L’arrière a confié n’avoir jamais envisagé l’opération afin de reprendre rapidement et d’aider ses nouveaux coéquipiers à accomplir quelque chose de grand.

« Ça m’aurait tenu trop longtemps loin des terrains. Je pensais déjà à jouer le dernier match, et aussi à Milwaukee. Il y aura un certain inconfort, donc je cherche juste des moyens de surmonter ça », a-t-il expliqué, ajoutant avoir pris sa décision après un entraînement effectué la veille, à Manhattan, dans les locaux du syndicat des joueurs. « Je voulais voir si je pouvais dribbler. Si je peux dribbler, je peux jouer. Je n’ai pas été en mesure de dribbler comme je le voulais, mais c’était suffisamment bien pour y aller. »

Au-delà des enjeux enthousiasmants qui se profilent du côté de Cleveland à l’approche de cette fin de saison, James Harden a simplement rappelé que sa motivation première reste intacte, à 36 ans : le plaisir du jeu.

« J’aime juste jouer au basket, même sans la notion d’argent. Le basket, c’est quelque chose qu’on fait, un endroit où l’on se sent bien. Au fur et à mesure que tu progresses, que tu commences à étudier le jeu, que tu en apprends de plus en plus, c’est comme pour tout : tu en deviens accro. J’ai la chance de pouvoir jouer dans cette ligue depuis aussi longtemps, et je continue à le faire à un haut niveau. Même maintenant que je vieillis… Je ressentais déjà cela quand j’étais plus jeune, mais même aujourd’hui, je me rends compte qu’il me reste encore quelques années pour jouer au basket. Alors je veux vraiment les chérir et ne rien regretter » a-t-il conclu.

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.