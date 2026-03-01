Programme du soir | Pluie de matchs en « prime time », dont Knicks – Spurs dès 19h00

À 21h30, les Nets reçoivent les Cavaliers tandis que les Bulls font face aux Bucks et surtout que les Nuggets de Nikola Jokic accueillent les Wolves de Rudy Gobert (Prime Video).

Dans la nuit, les Pistons seront à Orlando (00h00) quand les Celtics défieront les Sixers (02h00, beIN Sports 1).

Programme complet

19h00 | New York – San Antonio (Prime Video)

21h30 | Brooklyn – Cleveland

21h30 | Chicago – Milwaukee

21h30 | Denver – Minnesota (Prime Video)

23h00 | Indiana – Memphis

00h00 | Atlanta – Portland

00h00 | Orlando – Detroit

02h00 | Boston – Philadelphie (beIN Sports 1)

02h00 | Dallas – Oklahoma City

03h00 | LA Clippers – New Orleans

03h30 | LA Lakers – Sacramento