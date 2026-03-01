Programme du soir | Pluie de matchs en « prime time », dont Knicks – Spurs dès 19h00

À 21h30, les Nets reçoivent les Cavaliers tandis que les Bulls font face aux Bucks et surtout que les Nuggets de Nikola Jokic accueillent les Wolves de Rudy Gobert (Prime Video).
Dans la nuit, les Pistons seront à Orlando (00h00) quand les Celtics défieront les Sixers (02h00, beIN Sports 1).
Programme complet
19h00 | New York – San Antonio (Prime Video)
21h30 | Brooklyn – Cleveland
21h30 | Chicago – Milwaukee
21h30 | Denver – Minnesota (Prime Video)
23h00 | Indiana – Memphis
00h00 | Atlanta – Portland
00h00 | Orlando – Detroit
02h00 | Boston – Philadelphie (beIN Sports 1)
02h00 | Dallas – Oklahoma City
03h00 | LA Clippers – New Orleans
03h30 | LA Lakers – Sacramento