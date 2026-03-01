Matchs
Dominique Malonga et le Breeze en demi-finale de la ligue Unrivaled

Unrivaled – Porté par les 29 points de Paige Bueckers et un gros chantier de Dominique Malonga au rebond (17 prises !), le Breeze a balayé le Rose (69-50) pour s’offrir une place dans le dernier carré.

Dominique MalongaFace au Rose, champion en titre de la ligue de 3×3 Unrivaled, le Breeze de Paige Bueckers a pourtant maîtrisé la partie pour largement s’imposer (69-50) en quart de finale de la compétition. La star des Dallas Wings a planté 29 points tandis que Dominique Malonga compilait de son côté 14 points et 17 rebonds !

De l’autre côté du tableau, le Vinyl a rejoint le dernier carré en sortant (82-69) les Laces : Rhyne Howard a porté les siennes avec 30 points, dans un parcours que personne n’avait vu venir pour l’équipe classée 6e, et dernière à arracher son billet pour les playoffs.

Les deux équipes rejoignent le Phantom (n°1) et le Mist (n°2), déjà qualifiés automatiquement pour les demi-finales. Prochain rendez-vous : lundi soir au Barclays Center, à Brooklyn.

Pour le Vinyl, il faudra faire face à la meilleure équipe de la saison régulière, le Phantom de Kelsey Plum et Aliyah Boston. Pour Dominique Malonga et le Breeze, il faudra dominer le Mist d’Allisha Grey et Breanna Stewart. Avec, au bout, une finale à jouer mercredi à Miami, et 600 000 dollars à partager pour l’équipe championne.

