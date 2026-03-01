Matchs
Les Rockets surpris par l’attaque du Heat

Bousculés par le style « sans écrans » du Heat, les Rockets ont souffert sur les pénétrations et concédé 66 points dans la raquette. Malgré les alertes, Amen Thompson admet que Houston a été surpris…

Les Rockets face au HeatOn le sait : l’attaque du Heat a évolué cette saison, avec un tempo très rapide et une très faible utilisation des écrans. Erik Spoelstra s’est un peu adapté en cours de campagne, notamment pour aider Tyler Herro, mais l’idée de base est là, avec une utilisation du un-contre-un par tous les joueurs, pour cibler certains défenseurs.

La nuit dernière, les Rockets se frottaient pour la première fois à cette nouvelle attaque et Ime Udoka n’était clairement pas satisfait de ce qu’il a vu. Houston a ainsi encaissé 66 points dans la raquette, ce qui est la troisième pire performance de la saison dans le domaine pour les Texans…

« Nous n’avons pas été assez durs (dans nos duels) », a expliqué le coach, qui avait demandé à ses joueurs de coller les shooteurs. Sans penser que ça ouvrirait autant de couloirs de pénétration pour les joueurs d’Erik Spoelstra.

Un style différent

Il faut dire que le Heat a systématiquement attaqué certains défenseurs, comme Jeff Green ou Alperen Sengun.

« Nous devons simplement mieux défendre notre raquette, avoir la mentalité de défendre notre territoire » a lâché Kevin Durant, alors qu’Amen Thompson a admis que l’attaque floridienne avait de quoi surprendre.

« Ils jouent simplement différemment… Parfois, on s’attend à devoir gérer un écran et ils le rejettent tout simplement », a déclaré le frère d’Ausar, qui avoue que le staff des Rockets avait pourtant prévenu ses joueurs que le Heat ne posait que peu d’écrans. « Je n’ai pas eu l’impression que nous étions préparés pour gérer cela. »

Rendez-vous le 21 mars prochain, pour le deuxième (et dernier) duel entre les deux équipes, du côté de Houston.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Kevin Durant 55 36:34 50.8 40.2 88.6 0.6 4.9 5.4 4.5 3.2 0.8 0.9 2.0 26.1
Alperen Sengun 51 33:44 50.0 29.5 69.3 3.1 6.1 9.2 6.4 3.2 1.3 1.1 3.2 20.4
Amen Thompson 56 37:01 51.0 19.4 78.2 2.8 4.7 7.6 5.3 2.6 1.5 0.6 2.2 17.3
Jabari Smith Jr. 57 34:49 45.5 36.8 76.9 1.5 5.4 6.8 1.8 1.3 0.8 1.0 2.5 15.5
Reed Sheppard 58 24:52 43.2 39.8 79.1 0.4 2.3 2.6 3.0 1.4 1.4 0.6 1.9 13.1
Tari Eason 36 26:08 44.5 43.2 68.4 1.9 4.4 6.3 1.6 1.6 1.3 0.6 2.2 11.5
Steven Adams 32 22:49 50.4 0 58.0 4.5 4.1 8.6 1.5 1.1 0.7 0.6 1.7 5.8
Aaron Holiday 37 13:16 41.9 39.6 85.7 0.2 0.7 0.9 1.0 0.6 0.4 0.1 1.4 5.8
Josh Okogie 55 19:37 43.9 39.7 59.6 1.2 1.7 2.9 0.9 0.7 0.9 0.2 1.6 5.3
Clint Capela 52 11:51 51.3 0 61.4 2.1 2.4 4.4 0.6 0.4 0.5 0.8 0.8 3.6
Dorian Finney-smith 24 16:20 30.6 25.0 100.0 0.8 1.6 2.5 0.7 0.7 0.3 0.2 1.9 3.1
Jae'sean Tate 34 8:26 51.3 33.3 57.1 0.6 0.7 1.4 0.5 0.3 0.3 0.1 1.1 2.7
Jeff Green 20 4:54 45.9 42.3 100.0 0.1 0.5 0.6 0.2 0.1 0.1 0.1 0.3 2.3
Jd Davison 25 7:22 38.9 28.6 55.6 0.1 0.8 0.9 1.1 0.3 0.2 0.2 0.6 2.2
Isaiah Crawford 7 6:43 50.0 33.3 0 0.1 0.7 0.9 0.4 0.3 0.3 0.4 0.3 1.4

