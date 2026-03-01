Un premier gros coup de chaud pour Corey Kispert avec les Hawks

Il n’avait jamais dépassé la barre des 30 points depuis ses premiers pas dans la Grande Ligue. Ironie du sort, Corey Kispert y est parvenu cette semaine en affrontant son ancienne équipe, les Wizards.

Lors de la deuxième des deux rencontres programmées à la suite entre les Hawks et les joueurs de la capitale, l’ailier a signé 33 points (11/19 aux tirs dont 6/11 de loin) et 6 rebonds. Soit un nouveau record en carrière.

« Franchement, je n’étais pas au courant. On ne parlait pas de son record de carrière, je ne crois pas qu’il était focalisé dessus. On parlait du fait qu’on fait du bon boulot de ‘spacing’ grâce auquel on a généré beaucoup de tirs », note Quin Snyder, sur le fait de l’avoir beaucoup alimenté lors de cette rencontre.

Son shooteur n’avait jamais eu autant d’opportunités depuis son arrivée en Géorgie. On rappelle qu’il est arrivé de Washington à Atlanta début janvier, en compagnie de CJ McCollum, dans le cadre de l’échange pour Trae Young.

Ce record en carrière pour lui ? « Je suis tellement heureux de l’avoir atteint. Et non, je ne m’attendais pas à ce que quelqu’un soit au courant. Je voulais un peu garder ça pour moi, pour ne pas porter la poisse. Je n’ai voulu le dire à personne, j’ai essayé de laisser le jeu venir à moi autant que possible », raconte-t-il.

Les félicitations de Kyle Korver

Dans ses quatre premières saisons en NBA, avec les Wizards, le 15e choix de la Draft 2021 a plus d’une fois eu l’occasion de faire parler cette adresse extérieure. Même s’il prend toujours la majorité de ses tirs derrière l’arc, Corey Kispert a également su faire évoluer son jeu pour sanctionner près du cercle.

« Ça aide vraiment d’avoir plusieurs cordes à son arc. Je ne suis absolument pas le joueur le plus athlétique, le plus explosif ou le plus puissant de cette ligue, mais je sais clairement attaquer le cercle et je finis bien près du panier depuis quelques années maintenant. Alors, les soirs où l’adresse n’est pas là et que le tir à 3-points ne rentre pas, être capable de percuter et de finir au cercle est devenu une force. C’est quelque chose que j’ai développé au fil du temps et dont j’ai fait un véritable atout dans mon jeu », décrit-il.

Son gros match lui a tout de même valu les félicitations, dans le vestiaire, d’un ancien shooteur local, aujourd’hui assistant GM de la franchise, Kyle Korver. Lui aussi a enflammé le public d’Atlanta avec le maillot des Hawks.

« Il a vécu des soirées comme celle-là encore et encore dans cette salle. On sent bien, en regardant l’histoire récente des Hawks, que beaucoup de grands shooteurs sont passés par ici. Du coup, le public sait vraiment quand un joueur est dans ‘sa zone’. Ça aide énormément quand les fans sont aussi impliqués : on shoote avec un peu plus de liberté, et on a forcément envie de leur donner de quoi s’enflammer », termine-t-il.

Corey Kispert Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 WAS 77 23:23 45.5 35.0 87.1 0.7 2.0 2.7 1.1 1.2 0.5 0.6 0.3 8.2 2022-23 WAS 74 28:17 49.7 42.4 85.2 0.4 2.4 2.8 1.2 1.3 0.4 0.7 0.1 11.1 2023-24 WAS 80 25:50 48.6 38.3 72.6 0.4 2.4 2.8 2.0 1.8 0.5 1.2 0.2 13.4 2024-25 WAS 61 26:16 45.1 36.4 85.2 0.6 2.4 3.0 1.7 1.6 0.4 1.0 0.2 11.6 2025-26 ATL 21 21:17 45.6 36.5 89.7 0.6 2.1 2.7 1.7 1.0 0.3 1.0 0.1 10.8 2025-26 WAS 19 19:28 49.6 39.5 76.5 0.3 2.0 2.3 1.7 1.1 0.4 0.7 0.2 9.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.