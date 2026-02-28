Matchs
Programme du soir | Deux rencontres en “prime time” sur Prime Video

A partir de 19h00, les Hornets ouvrent le bal à domicile face aux Blazers, suivis dans la foulée par le Heat qui accueille les Rockets.

Pas de grosses affiches comme la veille, mais on suivra avec intérêt ce Hornets – Blazers de 19h00 (Prime Video) car les deux formations cherchent à accéder au »play-in”. L’affiche la plus sexy, c’est ce Warriors – Lakers (2h30, beIN Sports 1), même si l’absence de Stephen Curry gâche le plaisir.

En revanche, on ne fera pas de nuit blanche pour ce Jazz – Pelicans entre deux équipes qui pensent à la Draft. Même si New Orleans semble en nette progression ces derniers jours.

Programme complet

19h00 | Charlotte – Portland (Prime Video)
21h30 | Miami – Houston (Prime Video)
01h00 | Washington – Toronto
02h30 | Golden State – LA Lakers (beIN Sports 1)
03h30 | Utah – New Orleans

