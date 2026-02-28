Programme du soir | Deux rencontres en “prime time” sur Prime Video

Pas de grosses affiches comme la veille, mais on suivra avec intérêt ce Hornets – Blazers de 19h00 (Prime Video) car les deux formations cherchent à accéder au »play-in”. L’affiche la plus sexy, c’est ce Warriors – Lakers (2h30, beIN Sports 1), même si l’absence de Stephen Curry gâche le plaisir.

En revanche, on ne fera pas de nuit blanche pour ce Jazz – Pelicans entre deux équipes qui pensent à la Draft. Même si New Orleans semble en nette progression ces derniers jours.

Programme complet

19h00 | Charlotte – Portland (Prime Video)

21h30 | Miami – Houston (Prime Video)

01h00 | Washington – Toronto

02h30 | Golden State – LA Lakers (beIN Sports 1)

03h30 | Utah – New Orleans