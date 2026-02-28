Les Mavericks encore humiliés à domicile

Dignes représentants du »tanking show”, les Grizzlies et les Mavericks ont offert un triste spectacle, et les partenaires de Cam Spencer dominent de bout en bout à l’American Airlines Center (124-105), pour mettre fin à une série de trois défaites de suite.

Dès l’entame, les Mavericks affichent leurs difficultés offensives. En back-to-back, Dallas ne convertit que 6 de ses 24 tirs (25 %) et démarre à 2/10 à 3-points. L’attaque est statique, sans rythme, et peine à générer des tirs propres. Pendant ce temps, Memphis s’installe dans son match. Cam Spencer, sorti du banc, donne le ton, tandis que les Grizzlies profitent des ballons perdus adverses pour marquer en transition. Les Texans ne marquent que 20 points dans le premier quart-temps et courent déjà après le score (34-20).

Dallas parvient brièvement à revenir à huit longueurs (44-36) après un tir primé de Miles Kelly. Ce sera leur dernier vrai rapproché. Memphis enclenche alors un violent 20-8 pour conclure la première période et rentrer aux vestiaires avec vingt points d’avance (64-44). Les visiteurs shootent à 50 %, distribuent 15 passes décisives et trouvent régulièrement des tirs ouverts, alors que Dallas plafonne à 33 % au tir avec un affreux 3/15 de loin. Seuls Brandon Williams et Khris Middleton tentent de limiter la casse.

Au retour des vestiaires, le scénario ne change pas. Memphis continue d’attaquer le cercle et de convertir les pertes de balle texanes en paniers faciles. L’avance grimpe jusqu’à 34 points à deux reprises dans le troisième quart-temps. Les Grizzlies maîtrisent également la bataille du rebond et des secondes chances, gérant tranquillement leur large avance dans le dernier quart-temps pour s’imposer de 19 points (124-105).

CE QU’IL FAUT RETENIR

Les Mavericks lâchent prise. Cooper Flagg est à l’infirmerie, et ce ne serait pas lui rendre service que de le faire revenir en jeu. Les Mavericks sont en mode G-League ou Summer League, et il n’y a aucun enseignement à tirer de cette fin de saison. Et il reste plus de 20 matchs à jouer.

Olivier-Maxence Prosper se montre. Face à ses anciens partenaires, l’ailier signe un beau double-double. Titulaire, il a grandement participé au KO du premier round avec son opportunisme en attaque et son activité en défense.

