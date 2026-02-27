Mo Bamba se remet au Jazz

Le malheur des uns fait le bonheur des autres, et l’hécatombe que subit le Jazz à l’intérieur va ainsi permettre à Mo Bamba d’avoir une nouvelle opportunité de se montrer en NBA. Sixième choix de la Draft 2018, le pivot de 27 ans a signé un contrat de dix jours avec la franchise de Salt Lake City.

Depuis son départ d’Orlando il y a trois ans, Mo Bamba a enchaîné les échecs, aux Lakers, aux Sixers, puis la saison dernière aux Clippers puis aux Pelicans, le temps d’un contrat de dix jours. Sa dernière expérience aux Raptors cette saison a sans doute été la pire puisqu’il a été coupé une semaine seulement après avoir été engagé, le 7 janvier dernier. Le temps de jouer deux petits matchs pour six minutes de temps de jeu au final…

Un environnement favorable

Son arrivée à Utah lui offre toutefois une belle opportunité pour montrer à nouveau de quoi il est capable, au sein d’une formation qui va devoir bricoler jusqu’à la fin de la saison à l’intérieur. Alors que Walker Kessler, Jusuf Nurkic et Jaren Jackson Jr sont d’ores et déjà sur la touche, Lauri Markkanen s’est en plus blessé à l’entraînement.

Mo Bamba arrive dans un contexte favorable puisqu’il a effectué une bonne partie de la présaison avec les hommes de Will Hardy avant d’être coupé et de rejoindre les Salt Lake City Stars en G-League, avec lesquels il a tourné à 17.7 points et 11 rebonds en 27 minutes en moyenne sur 20 matchs.

Il sera également en bonne condition physique puisqu’il sort d’un match à 18 points et 14 rebonds disputé mercredi face aux Mexico City Capitanes. De quoi faciliter son intégration, sur et en dehors du terrain.

Mo Bamba Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 ORL 47 16:18 48.1 30.0 58.7 1.4 3.6 5.0 0.8 2.2 0.3 0.9 1.4 6.2 2019-20 ORL 62 14:10 46.2 34.6 67.4 1.6 3.3 4.9 0.7 1.9 0.4 0.7 1.4 5.4 2020-21 ORL 46 15:46 47.2 32.2 68.2 1.7 4.1 5.8 0.8 1.9 0.3 0.8 1.3 8.0 2021-22 ORL 71 25:41 48.0 38.1 78.1 2.1 6.0 8.1 1.2 2.6 0.5 1.1 1.7 10.6 2022-23 LAL 9 9:47 40.7 31.3 54.5 1.2 3.3 4.6 0.4 2.1 0.1 0.9 0.6 3.7 2022-23 ORL 40 17:02 49.5 39.8 68.6 1.2 3.4 4.6 1.1 2.2 0.3 0.6 1.0 7.3 2023-24 PHI 57 12:59 49.0 39.1 68.0 1.4 2.8 4.2 0.7 1.8 0.4 0.7 1.1 4.4 2024-25 NO 4 15:15 44.4 0.0 100.0 1.5 4.8 6.3 0.5 1.8 0.0 0.3 0.8 2.5 2024-25 LAC 28 12:34 46.6 30.0 68.0 0.9 3.4 4.3 0.6 1.8 0.3 0.7 1.0 4.6 2025-26 TOR 2 3:00 0.0 0.5 0.5 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.5 0.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.