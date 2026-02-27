Mo Bamba se remet au Jazz

Le malheur des uns fait le bonheur des autres, et l’hécatombe que subit le Jazz à l’intérieur va ainsi permettre à Mo Bamba d’avoir une nouvelle opportunité de se montrer en NBA. Sixième choix de la Draft 2018, le pivot de 27 ans a signé un contrat de dix jours avec la franchise de Salt Lake City.
Depuis son départ d’Orlando il y a trois ans, Mo Bamba a enchaîné les échecs, aux Lakers, aux Sixers, puis la saison dernière aux Clippers puis aux Pelicans, le temps d’un contrat de dix jours. Sa dernière expérience aux Raptors cette saison a sans doute été la pire puisqu’il a été coupé une semaine seulement après avoir été engagé, le 7 janvier dernier. Le temps de jouer deux petits matchs pour six minutes de temps de jeu au final…
Un environnement favorable
Son arrivée à Utah lui offre toutefois une belle opportunité pour montrer à nouveau de quoi il est capable, au sein d’une formation qui va devoir bricoler jusqu’à la fin de la saison à l’intérieur. Alors que Walker Kessler, Jusuf Nurkic et Jaren Jackson Jr sont d’ores et déjà sur la touche, Lauri Markkanen s’est en plus blessé à l’entraînement.
Mo Bamba arrive dans un contexte favorable puisqu’il a effectué une bonne partie de la présaison avec les hommes de Will Hardy avant d’être coupé et de rejoindre les Salt Lake City Stars en G-League, avec lesquels il a tourné à 17.7 points et 11 rebonds en 27 minutes en moyenne sur 20 matchs.
Il sera également en bonne condition physique puisqu’il sort d’un match à 18 points et 14 rebonds disputé mercredi face aux Mexico City Capitanes. De quoi faciliter son intégration, sur et en dehors du terrain.
|Mo Bamba
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2018-19
|ORL
|47
|16:18
|48.1
|30.0
|58.7
|1.4
|3.6
|5.0
|0.8
|2.2
|0.3
|0.9
|1.4
|6.2
|2019-20
|ORL
|62
|14:10
|46.2
|34.6
|67.4
|1.6
|3.3
|4.9
|0.7
|1.9
|0.4
|0.7
|1.4
|5.4
|2020-21
|ORL
|46
|15:46
|47.2
|32.2
|68.2
|1.7
|4.1
|5.8
|0.8
|1.9
|0.3
|0.8
|1.3
|8.0
|2021-22
|ORL
|71
|25:41
|48.0
|38.1
|78.1
|2.1
|6.0
|8.1
|1.2
|2.6
|0.5
|1.1
|1.7
|10.6
|2022-23
|LAL
|9
|9:47
|40.7
|31.3
|54.5
|1.2
|3.3
|4.6
|0.4
|2.1
|0.1
|0.9
|0.6
|3.7
|2022-23
|ORL
|40
|17:02
|49.5
|39.8
|68.6
|1.2
|3.4
|4.6
|1.1
|2.2
|0.3
|0.6
|1.0
|7.3
|2023-24
|PHI
|57
|12:59
|49.0
|39.1
|68.0
|1.4
|2.8
|4.2
|0.7
|1.8
|0.4
|0.7
|1.1
|4.4
|2024-25
|NO
|4
|15:15
|44.4
|0.0
|100.0
|1.5
|4.8
|6.3
|0.5
|1.8
|0.0
|0.3
|0.8
|2.5
|2024-25
|LAC
|28
|12:34
|46.6
|30.0
|68.0
|0.9
|3.4
|4.3
|0.6
|1.8
|0.3
|0.7
|1.0
|4.6
|2025-26
|TOR
|2
|3:00
|0.0
|0.5
|0.5
|1.0
|0.0
|1.0
|0.0
|0.0
|0.5
|0.0
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.