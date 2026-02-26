Matchs
NBA
Matchs
NBA

Programme du soir | Duel musclé entre le Magic et les Rockets

Publié le 26/02/2026 à 21:00 Twitter Facebook

Plusieurs duels intéressants à suivre cette nuit, dont celui entre Orlando et Houston à partir de 01h30, sur Prime Video.

Les Hornets vont eux essayer de poursuivre leur remontée à Indiana (01h00) alors que les Sixers reçoivent le Heat à la même heure. Victor Wembanyama et les Spurs sont de leur côté à Brooklyn (01h30).

À 03h00, les Lakers rendent visite aux Suns quand les Clippers défient les Wolves (04h00, Prime Video) pour finir.

Programme complet

01h00 | Indiana – Charlotte
01h00 | Philadelphie – Miami
01h30 | Atlanta – Washington
01h30 | Brooklyn – San Antonio
01h30 | Orlando – Houston (Prime Video)
02h00 | Chicago – Portland
02h30 | Dallas – Sacramento
03h00 | Phoenix – LA Lakers
03h00 | Utah – New Orleans
04h00 | LA Clippers – Minnesota (Prime Video)

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

la rédaction
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Orlando Magic en 1 clic

Houston Rockets en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes