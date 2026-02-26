Les Hornets vont eux essayer de poursuivre leur remontée à Indiana (01h00) alors que les Sixers reçoivent le Heat à la même heure. Victor Wembanyama et les Spurs sont de leur côté à Brooklyn (01h30).
À 03h00, les Lakers rendent visite aux Suns quand les Clippers défient les Wolves (04h00, Prime Video) pour finir.
Programme complet
01h00 | Indiana – Charlotte
01h00 | Philadelphie – Miami
01h30 | Atlanta – Washington
01h30 | Brooklyn – San Antonio
01h30 | Orlando – Houston (Prime Video)
02h00 | Chicago – Portland
02h30 | Dallas – Sacramento
03h00 | Phoenix – LA Lakers
03h00 | Utah – New Orleans
04h00 | LA Clippers – Minnesota (Prime Video)