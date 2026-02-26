C’est ainsi une équipe de Phoenix déplumée (Devin Booker, Dillon Brooks, Jordan Goodwin absents…) qui va accueillir un Luka Doncic sans doute revanchard après son cafouillage sur le tir de la gagne face à Orlando.

Pour les plus téméraires, la cote pour un triple-double du Slovène est d’ailleurs intéressante…

– Luka Doncic réussit une performance (Points + rebonds + passes) de 45 ou +, et son équipe gagne. Cote : 2.15

– Luka Doncic marque 20 points ou +, prend 10 rebonds ou + et réussit 10 passes ou +. Cote : 10.0

