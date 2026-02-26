Mat Ishbia prêt à mettre la main à la poche pour relancer le Slam Dunk Contest

Depuis près de dix ans, la NBA se creuse les méninges pour redynamiser le All-Star Game, dont l’intérêt auprès du grand public s’érode progressivement. Avec le nouveau format imaginé cette saison (opposant les joueurs des États-Unis à ceux du reste du monde) la ligue tient peut-être une piste crédible.

En parallèle, le plus gros chantier reste le concours de dunks. Si le concours à 3-points continue d’attirer des joueurs de premier plan (Damian Lillard, Devin Booker, Donovan Mitchell et Jamal Murray y ont participé cette année), le Slam Dunk Contest, remporté cette année par Keshad Johnson, peine à séduire les superstars depuis plus d’une décennie. Blake Griffin demeure ainsi le dernier All-Star en activité à l’avoir remporté, en 2011…

Invité du The Pat McAfee Show, le propriétaire des Suns, Mat Ishbia, a proposé une idée pour redonner de l’attractivité aux concours : offrir un million de dollars à chaque vainqueur, ainsi qu’à deux œuvres caritatives.

« Faisons venir les meilleurs joueurs, faisons en sorte que ce soit génial », a-t-il déclaré.

Le prochain All-Star Weekend aura lieu à Phoenix…

D’après ESPN, qui s’est renseigné auprès de responsables de la NBA et du syndicat des joueurs, cette offre pourrait toutefois se heurter à un cadre juridique ne permettant pas, à ce stade, une telle initiative…

Le média américain précise également que Mat Ishbia n’aurait pas consulté la NBA avant de rendre sa proposition publique. Le dirigeant a cependant de bonnes raisons de se sentir concerné par l’événement puisque l’édition 2027 du All-Star Weekend doit se tenir à Phoenix.

« On aura notre mot à dire sur la façon de rendre l’événement exceptionnel — pas sur le format du match en lui-même, que ce soit Est-Ouest ou Etats-Unis contre Reste du monde. Mais sur la manière d’en faire une expérience incroyable pour les joueurs et pour les fans. On va en faire quelque chose d’énorme », a-t-il ajouté.