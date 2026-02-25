Programme du soir | Choc des leaders à Detroit

À la même heure, Victor Wembanyama et les Spurs sont à Toronto tandis que les Warriors sont eux chez les Grizzlies.

À 02h00, les Rockets reçoivent les Kings tandis que les Bucks font face aux Cavaliers. Enfin, la soirée se termine à Denver, où les Nuggets reçoivent les Celtics (04h00, beIN Sports 1).

