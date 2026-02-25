Matchs
NBA
Matchs
NBA

Programme du soir | Choc des leaders à Detroit

Publié le 25/02/2026 à 21:32 Twitter Facebook

Les Pistons, leaders de l’Est, reçoivent le Thunder, leader (diminué) de l’Ouest, à partir de 01h30 (beIN Sports 1).

À la même heure, Victor Wembanyama et les Spurs sont à Toronto tandis que les Warriors sont eux chez les Grizzlies.

À 02h00, les Rockets reçoivent les Kings tandis que les Bucks font face aux Cavaliers. Enfin, la soirée se termine à Denver, où les Nuggets reçoivent les Celtics (04h00, beIN Sports 1).

Programme complet

01h30 | Detroit – Oklahoma City (beIN Sports 1)
01h30 | Toronto – San Antonio
01h30 | Memphis – Golden State
02h00 | Houston – Sacramento
02h00 | Milwaukee – Cleveland
04h00 | Denver – Boston (beIN Sports 1)

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

la rédaction
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Detroit Pistons en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes