Chicago ne prendra aucun risque avec le poignet fragilisé d’Anfernee Simons

Billy Donovan a donné des nouvelles d’Anfernee Simons, absent du match de la nuit face aux Hornets de Coby White. L’arrière de 26 ans avait dû écourter sa participation lors du match précédent face aux Pistons, déclarant officiellement forfait à la mi-temps car touché au poignet gauche.

Ce qui ressemblait à première vue à une petite entorse est en fait un peu plus sérieux puisque sa blessure a réveillé une fracture contractée lors de son passage aux Celtics. En conséquence, la durée de son indisponibilité devrait être un peu plus longue qu’anticipé au premier abord, même si les Bulls n’ont rien communiqué à ce sujet.

« La fracture n’est pas encore complètement guérie et je pense qu’après avoir consulté un spécialiste de la main, ils ont estimé qu’une fois la douleur apaisée, il pourrait reprendre le jeu », a déclaré son nouveau coach, Billy Donovan. « La dernière fois que ça lui est arrivé, c’était lors du camp d’entraînement à Boston. Ça a duré environ une semaine ou dix jours ».

Voilà qui ne va pas arranger les affaires des Bulls, qui ont concédé une dixième défaite de suite cette nuit.

Dans le meilleur des cas, Anfernee Simons ne reviendra pas avant le milieu de semaine prochaine pour aborder le dernier gros « road trip » de la saison avec cinq matchs sur la côte Ouest au programme. L’arrière s’était rapidement intégré à sa nouvelle équipe, signant notamment une sortie à 23 points et 7 passes décisives pour son deuxième match, face aux Nets, et tourne à 15.2 points en moyenne sur ses six premiers matchs avec Chicago.

Anfernee Simons Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 POR 20 7:03 44.4 34.5 56.3 0.2 0.5 0.7 0.7 0.5 0.1 0.6 0.0 3.8 2019-20 POR 70 20:42 39.9 33.2 82.6 0.4 1.8 2.2 1.4 1.9 0.4 0.9 0.1 8.3 2020-21 POR 64 17:15 41.9 42.6 80.7 0.2 2.0 2.2 1.4 1.5 0.3 0.7 0.1 7.8 2021-22 POR 57 29:29 44.3 40.5 88.8 0.5 2.2 2.6 3.9 1.9 0.5 2.0 0.1 17.3 2022-23 POR 62 35:01 44.7 37.7 89.4 0.3 2.3 2.6 4.1 2.3 0.7 2.1 0.2 21.1 2023-24 POR 46 34:23 43.0 38.5 91.6 0.5 3.2 3.6 5.5 2.1 0.5 2.7 0.1 22.6 2024-25 POR 70 32:45 42.6 36.3 90.2 0.4 2.3 2.7 4.8 1.7 0.9 2.0 0.1 19.3 2025-26 BOS 49 24:32 44.0 39.5 88.9 0.5 1.9 2.4 2.4 1.7 0.6 1.1 0.1 14.2 2025-26 CHI 6 28:20 43.8 32.0 100.0 0.8 2.0 2.8 3.0 2.0 0.0 2.2 0.3 15.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.