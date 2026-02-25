Rick Carlisle ne digère pas l’amende de 100 000 dollars infligée aux Pacers

La NBA a durci ces dernières saisons sa politique de « player participation », avec un objectif clair : inciter les franchises à aligner leurs meilleurs joueurs le plus souvent possible. Une orientation qui répond aussi à des enjeux économiques, alors que la ligue veut limiter au maximum les absences de stars sur les parquets.

Dans ce cadre, la NBA n’hésite pas à sanctionner les équipes jugées en infraction. Après le Jazz, déjà condamné à une lourde amende de 500 000 dollars dans le cadre d’un « tanking » peu discret, les Pacers ont eux aussi été frappés : Indiana a écopé de 100 000 dollars d’amende pour violation du règlement sur la participation des joueurs.

La ligue reprochait ainsi à la franchise d’avoir laissé au repos Pascal Siakam, ainsi que deux autres titulaires, dont Aaron Nesmith, pour le duel face à Utah.

Rick Carlisle conteste la procédure de la NBA

De passage à la radio, Rick Carlisle n’a pas pu cacher son désaccord avec la décision de la ligue, en particulier concernant Aaron Nesmith. Selon le coach des Pacers, l’ailier était bel et bien diminué, et sa présence sur le terrain aurait pu aggraver sa blessure. L’entraîneur a aussi critiqué la manière dont l’évaluation a été menée.

« Je n’étais pas d’accord avec ça », a-t-il ainsi expliqué. « Un avocat de la ligue qui menait l’entretien a décidé de manière unilatérale qu’Aaron Nesmith, qui s’était blessé la veille et ne pouvait pas tenir le ballon, aurait dû jouer. Ça me paraît tout simplement ridicule. »

Rick Carlisle a ensuite détaillé un processus qu’il juge contestable, affirmant que les Pacers avaient proposé à la NBA d’échanger avec leurs médecins et avec le joueur, sans que cela soit jugé nécessaire.

« Nous leur avons demandé s’ils voulaient parler à nos médecins, car tout cela avait été documenté par notre staff médical. Ils ont répondu que non. Nous leur avons demandé s’ils voulaient parler au joueur, et ils ont répondu que non », a-t-il poursuivi. « J’ai été choqué. Pendant l’entretien, ils ont aussi demandé si nous avions envisagé de lui donner des médicaments pour qu’il joue… J’ai été très surpris. C’est la première fois que j’en parle en détail. »

La ligue dément

Dans la foulée, la NBA a répondu par communiqué, en contestant la présentation faite par l’entraîneur des Pacers.

La ligue assure qu’un médecin indépendant a bien dirigé l’examen médical et précise que plusieurs responsables d’Indiana ont été consultés dans le cadre de la procédure.

« Un médecin indépendant a dirigé l’examen médical. De plus, le GM des Pacers et le vice-président senior de l’équipe, chargé de la médecine sportive et de la performance, ont été interrogés dans le cadre de ce processus », indique la NBA. « Les Pacers ont confirmé avoir fourni toutes les informations demandées par la ligue et l’équipe a indiqué qu’il n’était pas nécessaire d’interroger l’entraîneur ou un membre du staff médical. »

Un désaccord public qui illustre en tout cas la tension grandissante autour de la politique de participation de la NBA, de plus en plus surveillée par les franchises à mesure que les sanctions se multiplient.