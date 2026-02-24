La Nike Ja 3 aura son coloris « Murray State »

Jamais deux sans trois ! Après la Nike Ja 1 et la Ja 2, la fac de Murray State est de nouveau à l’honneur sur la Ja 3. Ja Morant n’est resté que deux ans à Murray State (de 2017 à 2019) avant de s’envoler pour la NBA, mais n’a pas oublié que c’est bien là que tout a commencé pour lui.

Le meneur des Grizzlies garde ainsi une forte attache avec les Racers et leur offre ici un joli clin d’oeil avec cette tige aux couleurs de l’équipe, dans un dégradé de bleu et jaune et des motifs de griffes apparaissant en gris. Le col et la languette, sur laquelle figure le logo du joueur, ressortent également en gris.

L’ensemble repose sur une semelle extérieure jaune, qui enveloppe une semelle intermédiaire composée de mousse « Zoom X », le petit plus de la paire cette année pour ajouter une touche de confort à un modèle plutôt dynamique.

La Nike Ja 3 « Murray State » est annoncée pour le 5 mars aux Etats-Unis, au prix de 125 dollars. Son arrivée en Europe pourrait rapidement suivre.

(Via SneakerNews)