Pronostics NBA | Misez sur le duel entre Victor Wembanyama et Cade Cunningham

Publié le 23/02/2026 à 20:06
Publié le 23/02/2026 à 20:06
Modifié le 23/02/2026 à 21:21

Paris sportifs – Depuis dix ans, pariez sur la NBA avec Basket USA et Unibet. Ce lundi, c’est l’heure du choc entre les Pistons et les Spurs.

Victor WembanyamaSoit un duel entre deux joueurs dans le Top 5 de la course au MVP : Victor Wembanyama et Cade Cunningham !

– Victor Wembanyama marque 20 points ou + et prend 10 rebonds ou +. Cote : 1.85

– Cade Cunningham et Victor Wembanyama réalisent un double-double. Cote : 2.35

