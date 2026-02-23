À Oklahoma City, Chet Holmgren et Mark Daigneault tiennent la baraque

Cela fait partie des actions qui marquent un début de match : Chet Holmgren est au cœur de sa raquette pour récupérer un ballon et lancer la contre-attaque. Le pivot du Thunder est proche du coast-to-coast, mais il lâche le ballon. Finalement, la défense des Cavaliers est déstabilisée, le ballon lui revient à 45°, et il fait filoche à 3-points dans une ambiance de playoffs. Une action symbole de l’activité du All-Star, auteur de 17 points, 15 rebonds et 3 contres face à la paire Allen-Mobley.

« Il a été irréel aujourd’hui », lance Mark Daigneault. « Il a évolué à un niveau très élevé des deux côtés du terrain et il continue de prendre les rebonds de manière exceptionnelle. Ça a toujours été un point faible de nos équipes quand il jouait poste 5, et ça s’est discrètement amélioré cette saison. On le décale en 5, et il est là à lutter avec Allen. Il joue poste 4, et il switche pour défendre sur Mobley, qui est un très bon joueur. Il exécute parfaitement la couverture face à ces deux joueurs de premier plan, puis il nettoie tout autour du panier. Quand on combine tout ça, ça donne un défenseur à l’impact incroyablement élevé. »

Pour Chet Holmgren, tout le mérite en revient à… son coach ! Alors que le Thunder est privé de deux All-Stars, mais aussi d’Ajay Mitchell et Alex Caruso face aux Cavaliers, Mark Daigneault parvient à tirer le meilleur de ses joueurs, responsabilisant Isaiah Joe, titularisé, Cason Wallace ou le dernier arrivé Jared McCain.

« Mark n’est pas physiquement compétitif, mais il est très compétitif mentalement. En termes de préparation, de rigueur, de connaissance de son sujet, il est toujours prêt » souligne Chet Holmgren. « Il ne va pas essayer de te battre à la course sur le terrain, mais dans d’autres domaines, il bat presque toujours tout le monde. Il est très préparé, très pointilleux. Il sait ce qu’il doit savoir, et s’il ne le sait pas, il l’apprend très vite. C’est ce type de compétiteur qu’il est. C’est pour ça qu’il a été élu Coach de l’année, qu’il a gagné un titre, et qu’il est en route pour devenir un coach de légende. »