Le MVP de la nuit | LaMelo Ball, l’art de punir avec désinvolture

Eric Collins, le mythique commentateur TV des Hornets, a encore eu une bonne raison de passer sa soirée à s’égosiller. Son équipe favorite en déplacement à Washington, il a été témoin d’une performance majuscule de la part de LaMelo Ball.

Ce dernier, alors qu’il se présentait pour cette rencontre avec 35.7% de réussite derrière l’arc (et seulement 39.6% d’adresse générale), a pris feu à 3-points. Dans le premier quart-temps, le meneur de jeu a profité des multiples écrans de Ryan Kalkbrenner pour se libérer en tête de raquette et sanctionner.

« Ils étaient en ‘drop coverage’ (ndlr : couverture défensive du ‘pick-and-roll’ où le pivot reste en retrait de l’écran pour attendre l’adversaire près du cercle), on a simplement joué au basket », résume le joueur de 24 ans qui allait faire le plus gros de ses dégâts dans un troisième quart-temps inédit pour les Hornets.

Charlotte a égalé le record NBA du nombre de paniers à 3-points inscrits sur un quart-temps avec 12 réussites. À lui seul, LaMelo Ball a converti 6 de ses 7 tentatives derrière l’arc durant cette période. Il a une nouvelle fois gravé son nom dans le livre des records de la franchise, rejoignant quatre autres joueurs pour le record du plus grand nombre de paniers à 3-points inscrits sur un match.

Il a continué à faire les bons choix

À savoir 10 tentatives converties, ce qui est aussi bien que Kemba Walker, Devonte’ Graham, Terry Rozier et Kelly Oubre Jr. Pour lui, il s’agissait simplement de « ne pas forcer, trouver les meilleurs tirs, trouver les bons placements ». Et de le faire avec une forme de nonchalance caractéristique, en ne sautant quasiment pas, envoyant parfois ses tirs sur un pied.

« Au-delà des simples statistiques, ils le défendaient en ‘drop’ très bas, donc nos intérieurs ont fait du bon travail en restant bien sur leurs écrans. Et on veut qu’il prenne ce tir à chaque fois. Il a donc obtenu une tonne de bons tirs, puis je trouve qu’il a fait beaucoup de bons choix après ça, quand ils ont commencé à essayer de le ‘blitzer’ un peu… il a continué à faire les bons choix », analyse son coéquipier Kon Knueppel.

Sur ce match, l’efficacité a été maximale avec un total de 37 points (12/20 aux tirs dont 10/15 de loin), 8 rebonds et 7 passes pour 45 d’évaluation. En 27 minutes de jeu ! « J’adore ça. Cela montre la progression et la maturité constantes dont il fait preuve depuis le début de l’année. Il a contribué à la victoire de plein de manières différentes », juge son coach Charles Lee, en évoquant aussi son activité défensive.

« Ce sont des moments comme celui-ci, où il est capable de continuer à faire le bon choix, peu importe s’il est en feu ou si quelqu’un d’autre l’est. Il a un meilleur feeling pour le jeu. J’ai l’impression que cette année, il fait (davantage) confiance à ses coéquipiers. Je suis vraiment fier de lui, de la façon dont il s’est comporté et de la maturité dont il a fait preuve avec cette main chaude dans ce moment-là », termine-t-il.

LaMelo Ball Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 CHA 51 28:48 43.6 35.2 75.8 1.2 4.7 5.9 6.1 2.7 1.6 2.8 0.4 15.7 2021-22 CHA 75 32:18 42.9 38.9 87.2 1.4 5.2 6.7 7.6 3.2 1.6 3.3 0.4 20.1 2022-23 CHA 36 35:13 41.1 37.6 83.6 1.2 5.3 6.4 8.4 3.3 1.3 3.6 0.3 23.3 2023-24 CHA 22 32:19 43.3 35.5 86.5 1.3 3.8 5.1 8.0 3.6 1.8 3.8 0.2 23.9 2024-25 CHA 47 32:01 40.5 33.9 84.3 1.0 3.9 4.9 7.4 3.3 1.1 3.6 0.3 25.2 2025-26 CHA 47 27:46 39.6 35.7 89.3 0.8 4.0 4.8 7.3 2.6 1.1 3.0 0.2 19.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.