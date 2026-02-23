Touché par un zona, Tyrese Haliburton doit s’éloigner des Pacers

Nouveau coup dur pour Tyrese Haliburton. Déjà victime d’une rupture du tendon d’Achille en juin dernier, ce qui lui vaut de manquer toute la saison 2025/26, le voilà maintenant touché par un zona.

Une infection causée par le même virus que celui de la varicelle et qui provoque une éruption cutanée douloureuse.

« C’est quelque chose de très douloureux » a rappelé son entraîneur, Rick Carlisle. « Ça s’est déclenché ces derniers jours. Il devait nous rejoindre à Washington mais il présentait des symptômes étranges, donc il est rentré et voilà ce qu’il en est. On lui souhaite évidemment un prompt rétablissement. C’est un cas particulier et une situation unique, mais je lui ai parlé à plusieurs reprises et il garde le moral, donc il s’en sortira. »

Cela ne changera rien sportivement, mais Tyrese Haliburton est devenu une sorte d’assistant-coach de luxe pour les Pacers cette saison. Il va désormais devoir s’éloigner de l’équipe, actuelle détentrice du pire bilan de la conférence Est (15 victoires – 43 défaites), pour les deux à trois prochaines semaines.

Tyrese Haliburton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SAC 58 30 47.2 40.9 85.7 0.7 2.3 3.0 5.3 1.4 1.3 1.6 0.5 13.0 2021-22 * All Teams 77 35 47.3 41.4 84.2 0.8 3.2 4.0 8.2 1.6 1.7 2.6 0.6 15.3 2021-22 * SAC 51 34 45.7 41.3 83.7 0.8 3.1 3.9 7.4 1.4 1.7 2.3 0.7 14.3 2021-22 * IND 26 36 50.2 41.6 84.9 0.8 3.5 4.3 9.6 1.9 1.8 3.2 0.6 17.5 2022-23 ☆ IND 56 34 49.0 40.0 87.1 0.6 3.1 3.7 10.4 1.2 1.6 2.5 0.4 20.7 2023-24 ☆ IND 69 32 47.7 36.4 85.5 0.5 3.4 3.9 10.9 1.1 1.2 2.3 0.7 20.1 2024-25 IND 73 34 47.3 38.8 85.1 0.6 3.0 3.5 9.2 1.3 1.4 1.6 0.7 18.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.