Le retour de la Air Jordan 4 « Lakers »

Sneakers – La mythique franchise californienne est à l’honneur sur cette Air Jordan 4 avec sa tige en violet et noir assortie de finitions en gris et jaune.

Son retour était prévu en marge du All-Star Game qui s’est déroulé à Los Angeles il y a huit jours. La Air Jordan 4 « Lakers » est finalement au calendrier des sorties de la semaine en France. L’occasion de retrouver une version aux couleurs de la franchise emblématique de Los Angeles pour ce modèle datant de 1989 et récemment revenu sur le devant de la scène ces dernières semaines avec les versions »Flight Club« et »Valentine’s Day”.

La tige est pour l’occasion dotée d’un revêtement en nubuck violet, complété par des touches de noir et des finitions en gris et jaune, comme le logo « Nike Air » présent sur le talon. Le « Jumpman » sur la languette ressort également en jaune sur fond noir. On trouve également un logo Nike » en jaune sous une semelle en gris noir et blanc.

La Air Jordan 4 Retro « Lakers » est disponible depuis aujourd’hui sur Basket4Ballers au prix de 210 euros. C’est le huitième coloris de la paire actuellement en vente sur le site du shop français.

Romain Davesne
