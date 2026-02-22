À 21h30, Zaccharie Risacher et les Hawks défieront les Nets de Nolan Traoré alors que les Bucks tenteront de conserver leur bonne dynamique actuelle face aux Raptors.
Toujours à 21h30, heure française, les Warriors seront de leur côté opposés aux Nuggets de Nikola Jokic.
Dans la nuit, il y aura par ailleurs le Clasico de la NBA, avec les Lakers face aux Celtics (00h30, beIN Sports 1).
Programme complet
19h00 | Oklahoma City – Cleveland (beIN Sports 1)
21h30 | Atlanta – Brooklyn
21h30 | Milwaukee – Toronto
21h30 | Golden State – Denver
23h00 | Indiana – Dallas
00h00 | Washington – Charlotte
00h30 | LA Lakers – Boston (beIN Sports 1)
01h00 | Minnesota – Philadelphie
02h00 | Chicago – New York
02h00 | Phoenix – Portland
03h00 | LA Clippers – Orlando