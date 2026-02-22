À 21h30, Zaccharie Risacher et les Hawks défieront les Nets de Nolan Traoré alors que les Bucks tenteront de conserver leur bonne dynamique actuelle face aux Raptors.

Toujours à 21h30, heure française, les Warriors seront de leur côté opposés aux Nuggets de Nikola Jokic.

Dans la nuit, il y aura par ailleurs le Clasico de la NBA, avec les Lakers face aux Celtics (00h30, beIN Sports 1).

Programme complet

19h00 | Oklahoma City – Cleveland (beIN Sports 1)

21h30 | Atlanta – Brooklyn

21h30 | Milwaukee – Toronto

21h30 | Golden State – Denver

23h00 | Indiana – Dallas

00h00 | Washington – Charlotte

00h30 | LA Lakers – Boston (beIN Sports 1)

01h00 | Minnesota – Philadelphie

02h00 | Chicago – New York

02h00 | Phoenix – Portland

03h00 | LA Clippers – Orlando