Ja’Kobe Walter et Collin Murray-Boyles, les belles surprises de Toronto

Equipe surprise de la côte Est avec une belle 5e place, les Raptors s’appuient sur deux All-Stars (Brandon Ingram et Scottie Barnes), deux anciens Knicks de qualité (RJ Barrett et Immanuel Quickley) mais aussi deux petits jeunes : Ja’Kobe Walter et Collin Murray-Boyles.

Le premier est sophomore, et pour lui faire davantage de place, les Raptors ont transféré Ochai Agbaji. Ses qualités de »two-way player« collent au basket des Raptors, et il est devenu le 8e homme de l’effectif.

« Défensivement, il est agressif… et il fait en sorte que les gars n’aient pas envie de dribbler », apprécie Brandon Ingram. « On s’est même chauffés à l’entraînement l’autre jour, il était vraiment dans mes pattes, à défendre de manière ultra agressive. Je pense qu’il a cette mentalité chaque fois qu’il met le pied sur le parquet. »

Comme beaucoup de joueurs de ce profil, il y a beaucoup d’impondérables dans ses performances, et l’intéressé ne pense qu’à une chose : se donner à fond. « Je me fixe des standards élevés », assure Walter. « Quand je regarde la vidéo, je ne scrute jamais les erreurs des autres, mais seulement les miennes. Je cherche toujours ce que je peux améliorer pour aider le jeu, pour nous aider à gagner. J’aime assumer la pression et je pense que la responsabilité en fait partie. Reconnaître quand on a tort pour que tes coéquipiers t’écoutent et comprennent que tu cherches à gagner, pas juste à jouer. »

Un 9e choix de Draft qui veut des responsabilités

Pour sa part, Murray-Boyles est rookie, et il faisait partie des éléments les plus méconnus du Top 10 de la dernière Draft. C’est un petit intérieur, très costaud, utilisé comme point d’ancrage défensif dans la raquette mais aussi comme finisseur ligne de fond.

Jeudi soir, c’est lui qui offre la victoire aux Raptors avec un »And-1« à 35 secondes de la fin. « Il restait trois minutes et il avait raté un lay-up », se souvient Ingram. « Je lui ai dit qu’à ce moment-là du match, il devait être sûr de mettre ces paniers, parce qu’on en avait besoin. Je lui ai fait confiance à la fin. Il avait un plus petit défenseur sur lui, il a reçu la balle, il a fini près du cercle et mis le lancer-franc. Il y a de la progression chez ces gars-là. »

Pour Murray-Boyles, il n’y a rien d’exceptionnel derrière ce panier, et sa réussite. Quand on est 9e choix de la Draft, c’est qu’il y a des attentes de ce type. « C’est pour ça que j’ai été drafté, pour avoir un impact », estime l’ancien joueur de South Carolina. « Je ne prends pas ça à la légère. J’essaie d’aider l’équipe à gagner le plus possible, que je joue beaucoup ou pas, que ce soit en apportant de l’énergie ou en rendant mes coéquipiers meilleurs. »