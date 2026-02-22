AJ Dybantsa, « son match le plus complet de la saison » face à Iowa State

Dans une soirée NCAA remplie d’upsets, le BYU d’AJ Dybantsa, pourtant 23e au classement AP, s’est offert le scalp (79-69) d’Iowa State, classée comme 6e meilleure équipe universitaire à l’heure actuelle.

Une victoire marquée par la grosse performance du « prospect », annoncé dans le Top 3 de la prochaine Draft, qui a flirté avec le triple-double avec 29 points à 10/17 au tir, 10 rebonds et 9 passes.

« Il montre chaque soir à quel point il est fiable », a expliqué Kevin Young, l’entraîneur de BYU. « Il a été performant des deux côtés du terrain … Je pense que c’était son match le plus complet de la saison. »

AJ Dybantsa semble d’ailleurs particulièrement performant face aux adversaires classés dans le Top 10 de l’AP. « AJ peut faire tout ce qu’il veut sur un terrain de basket. Tout ce qu’il décide de faire, il peut le faire », a ainsi continué Kevin Young. Et l’entraîneur d’Iowa State, T.J. Otzelberger, ne pouvait que confirmer.

« C’est évidemment un joueur très difficile à défendre. Je veux dire… Sa taille, ses qualités balle en main, sa capacité à passer et à créer des avantages, à trouver les bonnes zones de tir et à marquer des paniers, tout cela est vraiment unique », a-t-il lâché. « Il est au niveau de n’importe qui dans le pays, c’est certain. »

De quoi lui permettre d’être le premier choix de la Draft 2026 ? Pour l’instant, c’est toujours Darryn Peterson qui tient la corde, malgré ses problèmes physiques récurrents avec Kansas.