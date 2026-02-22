Matchs
NBA
Matchs
NBA

AJ Dybantsa, « son match le plus complet de la saison » face à Iowa State

Publié le 22/02/2026 à 10:24 Twitter Facebook

Dans une soirée NCAA pleine de surprises, les BYU Cougars s’offrent leur première victoire de la saison face à une équipe du Top 10 en dominant Iowa State (79-69). Patron des deux côtés du terrain, AJ Dybantsa compile 29 points, 10 rebonds et 9 passes !

AJ DybantsaDans une soirée NCAA remplie d’upsets, le BYU d’AJ Dybantsa, pourtant 23e au classement AP, s’est offert le scalp (79-69) d’Iowa State, classée comme 6e meilleure équipe universitaire à l’heure actuelle.

Une victoire marquée par la grosse performance du « prospect », annoncé dans le Top 3 de la prochaine Draft, qui a flirté avec le triple-double avec 29 points à 10/17 au tir, 10 rebonds et 9 passes.

« Il montre chaque soir à quel point il est fiable », a expliqué Kevin Young, l’entraîneur de BYU. « Il a été performant des deux côtés du terrain … Je pense que c’était son match le plus complet de la saison. »

AJ Dybantsa semble d’ailleurs particulièrement performant face aux adversaires classés dans le Top 10 de l’AP. « AJ peut faire tout ce qu’il veut sur un terrain de basket. Tout ce qu’il décide de faire, il peut le faire », a ainsi continué Kevin Young. Et l’entraîneur d’Iowa State, T.J. Otzelberger, ne pouvait que confirmer.

« C’est évidemment un joueur très difficile à défendre. Je veux dire… Sa taille, ses qualités balle en main, sa capacité à passer et à créer des avantages, à trouver les bonnes zones de tir et à marquer des paniers, tout cela est vraiment unique », a-t-il lâché. « Il est au niveau de n’importe qui dans le pays, c’est certain. »

De quoi lui permettre d’être le premier choix de la Draft 2026 ? Pour l’instant, c’est toujours Darryn Peterson qui tient la corde, malgré ses problèmes physiques récurrents avec Kansas.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Content Editor Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes