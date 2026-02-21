Dejounte Murray prêt pour son grand retour… la semaine prochaine ?

Éloigné des terrains depuis le 31 janvier 2025 et une rupture du tendon d’Achille droit, Dejounte Murray se rapproche enfin d’un retour. Selon la presse locale à La Nouvelle-Orléans, le meneur des Pelicans a ainsi participé à deux entraînements complets mercredi et jeudi, un cap souvent décisif après une blessure aussi lourde !

Après la séance de jeudi, James Borrego s’est montré très optimiste : « Il est proche. Je pense que la semaine prochaine, il sera de retour sur le parquet pour jouer des matchs NBA, ce qui est incroyable. »

Pour l’instant, Dejounte Murray a été d’ores et déjà exclu du match de vendredi contre Milwaukee. Mais le signal est clair et le feu passe doucement à l’orange… voire au vert.

Des débuts en Louisiane chaotiques

Arrivé à l’été 2024 depuis Atlanta, l’ancien All-Star des Spurs a vécu des débuts chaotiques en Louisiane. Il s’était ainsi fracturé la main gauche dès le match d’ouverture de la saison 2024/25 (17 matchs manqués), avant de voir son exercice s’arrêter net avec cette blessure à l’Achille quelques mois plus tard.

En 31 matchs la saison dernière, il tournait tout de même à 17.5 points, 7.4 passes, 6.5 rebonds et 2.0 interceptions en 32.6 minutes, malgré une adresse très faible (39.3% au tir, 29.9% à 3-points). « J’attends beaucoup de lui… Il revient d’une grosse blessure mais ce que j’ai vu est encourageant » a d’ailleurs confessé James Borrego.

Reste maintenant à voir à quel rythme le meneur de 29 ans retrouvera ses appuis et son agressivité alors que les espoirs de playoffs à l’Ouest des Pelicans (15 victoires – 42 défaites) sont déjà morts.

Dejounte Murray Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 SAN 38 9 43.1 39.1 70.0 0.2 0.9 1.1 1.3 0.8 0.2 1.0 0.2 3.4 2017-18 SAN 81 22 44.3 26.5 70.9 1.4 4.3 5.7 2.9 1.9 1.2 1.7 0.4 8.1 2019-20 SAN 66 26 46.2 36.9 79.8 1.0 4.8 5.8 4.1 2.2 1.7 1.9 0.3 10.9 2020-21 SAN 67 32 45.3 31.7 79.1 0.9 6.2 7.1 5.4 2.0 1.5 1.7 0.1 15.7 2021-22 ☆ SAN 68 35 46.2 32.7 79.4 1.2 7.1 8.3 9.2 2.0 2.0 2.6 0.3 21.1 2022-23 ATL 74 36 46.4 34.4 83.2 0.7 4.5 5.3 6.1 1.4 1.5 2.2 0.3 20.5 2023-24 ATL 78 36 45.9 36.3 79.4 0.8 4.5 5.3 6.4 1.8 1.4 2.6 0.3 22.5 2024-25 NOP 31 33 39.3 29.9 82.3 0.5 5.9 6.5 7.4 2.0 2.0 3.4 0.4 17.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.