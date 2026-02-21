Dejounte Murray prêt pour son grand retour… la semaine prochaine ?

Éloigné des terrains depuis le 31 janvier 2025 et une rupture du tendon d’Achille droit, Dejounte Murray se rapproche enfin d’un retour. Selon la presse locale à La Nouvelle-Orléans, le meneur des Pelicans a ainsi participé à deux entraînements complets mercredi et jeudi, un cap souvent décisif après une blessure aussi lourde !
Après la séance de jeudi, James Borrego s’est montré très optimiste : « Il est proche. Je pense que la semaine prochaine, il sera de retour sur le parquet pour jouer des matchs NBA, ce qui est incroyable. »
Pour l’instant, Dejounte Murray a été d’ores et déjà exclu du match de vendredi contre Milwaukee. Mais le signal est clair et le feu passe doucement à l’orange… voire au vert.
Des débuts en Louisiane chaotiques
Arrivé à l’été 2024 depuis Atlanta, l’ancien All-Star des Spurs a vécu des débuts chaotiques en Louisiane. Il s’était ainsi fracturé la main gauche dès le match d’ouverture de la saison 2024/25 (17 matchs manqués), avant de voir son exercice s’arrêter net avec cette blessure à l’Achille quelques mois plus tard.
En 31 matchs la saison dernière, il tournait tout de même à 17.5 points, 7.4 passes, 6.5 rebonds et 2.0 interceptions en 32.6 minutes, malgré une adresse très faible (39.3% au tir, 29.9% à 3-points). « J’attends beaucoup de lui… Il revient d’une grosse blessure mais ce que j’ai vu est encourageant » a d’ailleurs confessé James Borrego.
Reste maintenant à voir à quel rythme le meneur de 29 ans retrouvera ses appuis et son agressivité alors que les espoirs de playoffs à l’Ouest des Pelicans (15 victoires – 42 défaites) sont déjà morts.
|Dejounte Murray
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2016-17
|SAN
|38
|9
|43.1
|39.1
|70.0
|0.2
|0.9
|1.1
|1.3
|0.8
|0.2
|1.0
|0.2
|3.4
|2017-18
|SAN
|81
|22
|44.3
|26.5
|70.9
|1.4
|4.3
|5.7
|2.9
|1.9
|1.2
|1.7
|0.4
|8.1
|2019-20
|SAN
|66
|26
|46.2
|36.9
|79.8
|1.0
|4.8
|5.8
|4.1
|2.2
|1.7
|1.9
|0.3
|10.9
|2020-21
|SAN
|67
|32
|45.3
|31.7
|79.1
|0.9
|6.2
|7.1
|5.4
|2.0
|1.5
|1.7
|0.1
|15.7
|2021-22 ☆
|SAN
|68
|35
|46.2
|32.7
|79.4
|1.2
|7.1
|8.3
|9.2
|2.0
|2.0
|2.6
|0.3
|21.1
|2022-23
|ATL
|74
|36
|46.4
|34.4
|83.2
|0.7
|4.5
|5.3
|6.1
|1.4
|1.5
|2.2
|0.3
|20.5
|2023-24
|ATL
|78
|36
|45.9
|36.3
|79.4
|0.8
|4.5
|5.3
|6.4
|1.8
|1.4
|2.6
|0.3
|22.5
|2024-25
|NOP
|31
|33
|39.3
|29.9
|82.3
|0.5
|5.9
|6.5
|7.4
|2.0
|2.0
|3.4
|0.4
|17.5
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.