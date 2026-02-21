Matchs
Dejounte Murray prêt pour son grand retour… la semaine prochaine ?

Dejounte Murray se rapproche d’un retour : après deux entraînements complets cette semaine, James Borrego vise une reprise « la semaine prochaine », un an après sa rupture du tendon d’Achille.

Dejounte MurrayÉloigné des terrains depuis le 31 janvier 2025 et une rupture du tendon d’Achille droit, Dejounte Murray se rapproche enfin d’un retour. Selon la presse locale à La Nouvelle-Orléans, le meneur des Pelicans a ainsi participé à deux entraînements complets mercredi et jeudi, un cap souvent décisif après une blessure aussi lourde !

Après la séance de jeudi, James Borrego s’est montré très optimiste : « Il est proche. Je pense que la semaine prochaine, il sera de retour sur le parquet pour jouer des matchs NBA, ce qui est incroyable. »

Pour l’instant, Dejounte Murray a été d’ores et déjà exclu du match de vendredi contre Milwaukee. Mais le signal est clair et le feu passe doucement à l’orange… voire au vert.

Des débuts en Louisiane chaotiques

Arrivé à l’été 2024 depuis Atlanta, l’ancien All-Star des Spurs a vécu des débuts chaotiques en Louisiane. Il s’était ainsi fracturé la main gauche dès le match d’ouverture de la saison 2024/25 (17 matchs manqués), avant de voir son exercice s’arrêter net avec cette blessure à l’Achille quelques mois plus tard.

En 31 matchs la saison dernière, il tournait tout de même à 17.5 points, 7.4 passes, 6.5 rebonds et 2.0 interceptions en 32.6 minutes, malgré une adresse très faible (39.3% au tir, 29.9% à 3-points). « J’attends beaucoup de lui… Il revient d’une grosse blessure mais ce que j’ai vu est encourageant » a d’ailleurs confessé James Borrego.

Reste maintenant à voir à quel rythme le meneur de 29 ans retrouvera ses appuis et son agressivité alors que les espoirs de playoffs à l’Ouest des Pelicans (15 victoires – 42 défaites) sont déjà morts.

Dejounte Murray Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2016-17 SAN 38 9 43.1 39.1 70.0 0.2 0.9 1.1 1.3 0.8 0.2 1.0 0.2 3.4
2017-18 SAN 81 22 44.3 26.5 70.9 1.4 4.3 5.7 2.9 1.9 1.2 1.7 0.4 8.1
2019-20 SAN 66 26 46.2 36.9 79.8 1.0 4.8 5.8 4.1 2.2 1.7 1.9 0.3 10.9
2020-21 SAN 67 32 45.3 31.7 79.1 0.9 6.2 7.1 5.4 2.0 1.5 1.7 0.1 15.7
2021-22 SAN 68 35 46.2 32.7 79.4 1.2 7.1 8.3 9.2 2.0 2.0 2.6 0.3 21.1
2022-23 ATL 74 36 46.4 34.4 83.2 0.7 4.5 5.3 6.1 1.4 1.5 2.2 0.3 20.5
2023-24 ATL 78 36 45.9 36.3 79.4 0.8 4.5 5.3 6.4 1.8 1.4 2.6 0.3 22.5
2024-25 NOP 31 33 39.3 29.9 82.3 0.5 5.9 6.5 7.4 2.0 2.0 3.4 0.4 17.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

