Darius Garland : « Kawhi Leonard est vraiment drôle »

Les Clippers ne peuvent toujours pas profiter de l’une de leurs deux principales recrues de février, Darius Garland. Le meneur All-Star est toujours gêné par son gros orteil mais il assure qu’il va « très, très bientôt » revenir sur les terrains.

En attendant, il découvre sa nouvelle équipe et ses nouveaux coéquipiers, et notamment Kawhi Leonard. Après avoir côtoyé Donovan Mitchell, il change de braquet et il va évoluer aux côtés d’un double MVP des Finals et l’un des meilleurs ailiers de sa génération.

« Je suis en paix avec ce changement », a-t-il expliqué à Andscape. « Au début, j’étais un peu sceptique. Mais je ne pouvais pas refuser l’opportunité de jouer avec un autre futur Hall of Famer (Kawhi Leonard) et d’avoir le ballon dans les mains quasiment 99 % du temps. Je suis dans une très bonne situation. J’ai davantage le ballon en main pour m’exprimer. J’ai une autre superstar à mes côtés. Je peux aller chercher ce que je veux. »

Absent des terrains depuis le 14 janvier, Darius Garland n’en veut pas à ses anciens dirigeants car il se savait sur la sellette depuis la saison passée. « Ça devait arriver de toute façon, soit à la trade deadline, soit cet été. Mon agent Rich Paul m’en avait parlé l’été dernier », révèle-t-il. « Mon orteil a clairement pesé. Ils ne savaient pas si j’allais être en bonne santé cette saison… ce que je serai. Mais ils pensaient que James (Harden) avait quelque chose que je n’avais pas. Il a l’expérience des playoffs et des chiffres d’All-Star encore aujourd’hui, même s’il ne l’a pas été cette année. Ils veulent gagner maintenant. Ils ont un groupe. Et j’imagine que je ne faisais plus partie du plan. »

Pour les Clippers, ce sera très compliqué de se mêler à la course au titre, et Darius Garland veut profiter du dernier quart de la saison régulière pour développer sa relation sur et hors du terrain avec Kawhi Leonard.

« On a un petit lien via New Balance, mais rien de plus », poursuit-il. « Kawhi, tout le monde sait qu’il est très discret. Il parle quand on lui parle. Donc j’essaie d’engager davantage la conversation avec lui. J’essaie de m’asseoir à côté de lui dans l’avion, sur le banc quand il sort du match, pour comprendre son état d’esprit. Kawhi est cool. Les gens pensent qu’il est super silencieux, mais c’est un gars sociable. Il est vraiment drôle. C’est juste un joueur normal. Un être humain normal. Comme nous tous. Il adore jouer au basket, comme moi. On a ce même type d’alchimie, cette même attitude, et il veut simplement gagner des matchs. On est sur la même longueur d’onde. »

Darius Garland Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CLE 59 30:55 40.1 35.5 87.5 0.5 1.4 1.9 3.9 1.6 0.7 2.6 0.1 12.3 2020-21 CLE 54 33:09 45.1 39.5 84.8 0.4 2.0 2.4 6.1 2.0 1.2 3.0 0.1 17.4 2021-22 CLE 68 35:44 46.2 38.3 89.2 0.6 2.7 3.3 8.6 1.7 1.3 3.6 0.1 21.7 2022-23 CLE 69 35:28 46.2 41.0 86.3 0.4 2.3 2.7 7.8 2.1 1.2 2.9 0.1 21.6 2023-24 CLE 57 33:21 44.6 37.1 83.4 0.5 2.1 2.7 6.5 1.7 1.3 3.1 0.1 18.0 2024-25 CLE 75 30:41 47.2 40.1 87.8 0.6 2.2 2.9 6.7 1.9 1.2 2.5 0.1 20.6 2025-26 CLE 26 30:28 45.1 36.0 86.1 0.5 2.0 2.4 6.9 1.8 0.8 2.8 0.1 18.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.