Retour gagnant pour Tyler Herro

Le Heat débutait sa deuxième partie de saison avec une infirmerie vide puisque Tyler Herro effectuait son retour sur les parquets après un mois d’absence. Une période durant laquelle il soignait une blessure aux côtes.

Utilisé en sortie de banc, l’ancien All-Star entre au milieu du premier quart-temps à la place de Norman Powell et il aide Miami à creuser l’écart. L’arrière se montre d’abord dans la raquette avant de dégainer à 3-points pour cumuler sept points à la fin du premier acte.

« Ça fait du bien », se réjouit Tyler Herro sur son retour au jeu. « Juste le fait d’être ici, de pouvoir jouer avec mes coéquipiers et de réaliser de nouveau ma routine, c’est génial. »

Tout au long de la rencontre, Tyler Herro est redoutable d’efficacité. En fin de match, il se charge de sceller le sort du match avec deux tirs à mi-distance et joue un pick-and-pop avec Kel’el Ware qui se retrouve totalement ouvert derrière l’arc. Ces trois actions permettent au Heat de prendre 23 points d’avance alors qu’il reste neuf minutes sur l’horloge. Logiquement, les Hawks ne reviennent pas et Miami s’impose largement (128-97).

En seulement 23 minutes, Tyler Herro finit avec 24 points, égalant son plus haut total de la saison, à 9/14 au tir.

À la conquête du Top 6

« C’est vraiment encourageant », note Erik Spoelstra sur le retour réussi de Tyler Herro. « C’est une saison particulière pour lui. Nous savons à quel point c’est un compétiteur et à quel point il a envie de jouer, mais il y a certaines choses que vous ne pouvez pas contrôler. Nous n’oublions jamais tout le talent qu’il apporte et il change considérablement notre dynamique. »

Si Tyler Herro a été placé en sortie de banc, Erik Spoelstra ne fige rien dans le marbre et souligne que le plus important est de pouvoir compter sur son numéro 14, qui n’a joué que douze matchs cette saison.

Avec un effectif à 100%, Miami est tranquillement venu à bout des Hawks dans un succès qui permet aux Floridiens de s’éloigner un peu plus de la 9e place de l’Est et de se rapprocher de la 6e, occupée actuellement par les Sixers. Seulement deux défaites séparent le Heat, actuellement 8e (30 victoires – 27 défaites), de Philadelphie, 6e (30 victoires – 25 défaites). Justement, les deux équipes croiseront le fer en Pennsylvanie, le 26 février prochain.

« C’est la meilleure période de l’année parce que le tableau des playoffs commence à devenir un peu plus clair », confie l’entraîneur du Heat. « Les matchs deviennent très disputés. Nous pouvons avoir un premier aperçu de ce qu’il se passe à la mi-avril et je sais que mes gars sont des compétiteurs. »

Tyler Herro Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MIA 55 27:25 42.8 38.9 87.0 0.3 3.8 4.1 2.2 1.4 0.6 1.6 0.2 13.5 2020-21 MIA 54 30:17 43.9 36.0 80.3 0.5 4.5 5.0 3.4 1.3 0.6 1.9 0.3 15.1 2021-22 MIA 66 32:35 44.7 39.9 86.8 0.5 4.5 5.0 4.0 1.4 0.7 2.6 0.1 20.7 2022-23 MIA 67 34:53 43.9 37.8 93.4 0.4 5.0 5.4 4.2 1.5 0.8 2.4 0.2 20.1 2023-24 MIA 42 33:30 44.1 39.6 85.6 0.5 4.8 5.3 4.5 1.5 0.7 2.2 0.1 20.8 2024-25 MIA 77 35:23 47.2 37.5 87.8 0.5 4.7 5.2 5.5 1.1 0.9 2.6 0.2 23.9 2025-26 MIA 11 31:44 49.7 35.8 90.2 0.5 4.2 4.7 2.7 2.0 1.0 1.5 0.5 21.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.