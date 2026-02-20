Programme du soir | Un derby de Los Angeles important

Avant ça, les Cavaliers sont chez les Hornets (01h00) alors que les Hawks reçoivent le Heat (01h30). À la même heure, les Wolves accueillent les Mavericks alors que les Nuggets vont tenter de se relancer à Portland (04h00).
Programme complet
01h00 | Charlotte – Cleveland
01h00 | Washington – Indiana
01h00 | Memphis – Utah
01h30 | Atlanta – Miami
01h30 | Minnesota – Dallas
02h00 | New Orleans – Milwaukee
02h00 | Oklahoma City – Brooklyn
04h00 | LA Lakers – LA Clippers (beIN Sports 1)
04h00 | Portland – Denver