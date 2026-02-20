Désormais à la direction du jeu de Brooklyn, Nolan Traoré va être opposé à de bons défenseurs du Thunder, mais il devrait pouvoir noircir la feuille de stats…

– Nolan Traoré réussit une performance (Points + Passes) de 17.5 ou plus. Cote : 1.74

– Nolan Traore marque 10 points ou + et réussit 5 passes ou +. Cote : 2.00

JUSQU’À 100 EUROS DE PARIS GRATUITS À LA PREMIÈRE INSCRIPTION

Unibet vous rembourse en Paris Gratuits* votre 1er pari jusqu’à 100 euros s’il est perdant !

*En jouant en Pari Gratuit, seul le gain NET est crédité sur votre compte (cliquez pour + d’infos).

UNIBET TV, C’EST QUOI ?

Unibet TV permet de parier toutes les nuits en direct en regardant les matchs en Streaming ! Un compte Unibet suffit pour en profiter, et le mode d’emploi est très simple.

Sur smartphone et tablette, l’image est plein écran, et c’est gratuit.