Désormais à la direction du jeu de Brooklyn, Nolan Traoré va être opposé à de bons défenseurs du Thunder, mais il devrait pouvoir noircir la feuille de stats…
– Nolan Traoré réussit une performance (Points + Passes) de 17.5 ou plus. Cote : 1.74
– Nolan Traore marque 10 points ou + et réussit 5 passes ou +. Cote : 2.00
JUSQU’À 100 EUROS DE PARIS GRATUITS À LA PREMIÈRE INSCRIPTION
Unibet vous rembourse en Paris Gratuits* votre 1er pari jusqu’à 100 euros s’il est perdant !
*En jouant en Pari Gratuit, seul le gain NET est crédité sur votre compte (cliquez pour + d’infos).
UNIBET TV, C’EST QUOI ?
Unibet TV permet de parier toutes les nuits en direct en regardant les matchs en Streaming ! Un compte Unibet suffit pour en profiter, et le mode d’emploi est très simple.
Sur smartphone et tablette, l’image est plein écran, et c’est gratuit.