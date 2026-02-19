Programme du soir | Victor Wembanyama et les Spurs reprennent face aux Suns

En amont, les Hornets reçoivent les Rockets (01h00) alors que les Knicks défient les Pistons (01h30, Prime Video).

Sans Stephen Curry, mais peut-être avec Kristaps Porzingis, les Warriors font eux face aux Celtics (04h00, Prime Video) quand la soirée de reprise se finit à Los Angeles, avec le duel entre les Clippers et les Nuggets (04h30).

Programme complet

01h00 | Charlotte – Houston

01h00 | Cleveland – Brooklyn

01h00 | Philadelphie – Atlanta

01h00 | Washington – Indiana

01h30 | New York – Detroit (Prime Video)

02h00 | Chicago – Toronto

02h30 | San Antonio – Phoenix

04h00 | Golden State – Boston (Prime Video)

04h00 | Sacramento – Orlando

04h30 | LA Clippers – Denver