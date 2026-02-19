Matchs
Programme du soir | Victor Wembanyama et les Spurs reprennent face aux Suns

Après le All-Star Break, la NBA reprend avec les Spurs de Victor Wembanyama qui accueillent les Suns à partir de 02h30.

En amont, les Hornets reçoivent les Rockets (01h00) alors que les Knicks défient les Pistons (01h30, Prime Video).

Sans Stephen Curry, mais peut-être avec Kristaps Porzingis, les Warriors font eux face aux Celtics (04h00, Prime Video) quand la soirée de reprise se finit à Los Angeles, avec le duel entre les Clippers et les Nuggets (04h30).

Programme complet

01h00 | Charlotte – Houston
01h00 | Cleveland – Brooklyn
01h00 | Philadelphie – Atlanta
01h00 | Washington – Indiana
01h30 | New York – Detroit (Prime Video)
02h00 | Chicago – Toronto
02h30 | San Antonio – Phoenix
04h00 | Golden State – Boston (Prime Video)
04h00 | Sacramento – Orlando
04h30 | LA Clippers – Denver

la rédaction
