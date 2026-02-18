Deandre Ayton brièvement arrêté aux Bahamas pour possession de marijuana

Deandre Ayton a profité de ces quelques jours de pause en NBA pour rejoindre les Bahamas, son pays natal, afin de se reposer avant d’entamer la deuxième partie de la saison. À l’aéroport de Nassau, la capitale, le joueur des Lakers a toutefois été arrêté par les autorités locales, comme l’a annoncé l’agence de presse Reuters.

Un premier rapport publié par TMZ expliquait que l’ancien des Suns et des Blazers avait été aperçu fumant de la marijuana, ce qui est illégal aux Bahamas. Sur l’archipel, elle n’est pas autorisée pour un usage récréatif même si le gouvernement local a, depuis peu, dressé une liste d’exceptions, notamment dans le domaine médical ou scientifique. Cependant, la possession et l’importation restent toujours répréhensibles.

Toutefois, l’avocat du joueur, Devard Francis, assure que son client a été arrêté parce que la police bahamienne le suspectait d’être en possession « d’une petite quantité de marijuana ». Il s’est finalement avéré qu’elle se trouvait dans le sac d’un autre voyageur et le coéquipier de LeBron James a donc rapidement pu être relâché.

« Les enquêteurs ont constaté que cette petite quantité de marijuana n’était pas dans le sac de Deandre, mais ils ont tout de même lancé une investigation au terme de laquelle il a été relâché » explique l’avocat.

Libéré, Deandre Ayton a pu rejoindre Los Angeles sans encombre et il devrait être présent ce vendredi pour affronter les Clippers et lancer la deuxième partie de la saison des Lakers. Une dernière ligne droite où les hommes de JJ Redick espèrent toujours arracher une qualification en playoffs sans passer par la case « play-in ».

Deandre Ayton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHO 71 30:45 58.5 0.0 74.6 3.1 7.1 10.3 1.8 2.9 0.9 1.8 0.9 16.3 2019-20 PHO 38 32:32 54.6 23.1 75.3 3.9 7.6 11.5 1.9 3.1 0.7 2.1 1.5 18.2 2020-21 PHO 69 30:39 62.6 20.0 76.9 3.3 7.2 10.5 1.4 2.8 0.6 1.5 1.2 14.4 2021-22 PHO 58 29:32 63.4 36.8 74.6 2.6 7.7 10.2 1.4 2.4 0.7 1.6 0.7 17.2 2022-23 PHO 67 30:22 58.9 29.2 76.0 2.6 7.4 10.0 1.7 2.8 0.6 1.8 0.8 18.0 2023-24 POR 55 32:26 57.0 10.0 82.3 3.2 7.9 11.1 1.6 2.0 1.0 1.8 0.8 16.7 2024-25 POR 40 30:09 56.6 18.8 66.7 3.1 7.1 10.2 1.6 2.2 0.8 1.7 1.0 14.4 2025-26 LAL 46 28:14 67.5 64.6 2.5 5.9 8.5 0.9 2.3 0.6 1.4 1.0 13.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.